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МИД Азербайджана заявил, что Армения препятствует обеспечению мира
МИД Азербайджана заявил, что Армения препятствует обеспечению мира - РИА Новости, 07.12.2021
МИД Азербайджана заявил, что Армения препятствует обеспечению мира
Армения препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе, не отвечает на шаги Баку по нормализации отношений между двумя странами, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:39
2021-12-07T19:39
в мире
армения
азербайджан
турция
ильхам алиев
мид азербайджана
мид армении
россия
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Армения препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе, не отвечает на шаги Баку по нормализации отношений между двумя странами, говорится в сообщении МИД Азербайджана.Во вторник МИД Армении вновь призвал мировое сообщество обратить внимание на воинственную риторику Баку. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ждет от Еревана сроков открытия дороги, связывающей Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении (азербайджанское называние Зангезурский коридор - ред.)."Азербайджанская сторона неоднократно и на самом высоком уровне подчеркивала важность выполнения совместных заявлений, подписанных лидерами трех стран ( Армении, Азербайджана и РФ - ред.). Нашей стороной были предприняты конкретные шаги в этом направлении. Армения же, несмотря на то, что уже более года не выполняет свои обязательства под разными предлогами, препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе", - говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана.Ведомство отмечает, что Армения, которая "до сих пор не отказывается от необоснованных претензий к Карабахскому региону Азербайджана и демонстрирует реваншизм", не отвечает на шаги Баку по нормализации отношений между двумя странами.В МИД Азербайджана рекомендовали армянской стороне внимательно прочитать заявления, подписанные лидером этой страны, и приступить к выполнению обязательств, взятых в рамках этих документов. В ведомстве также назвали заявление армянского МИД о том, что Баку создает угрозы территориальной целостности Армении "попыткой скрыть то, что армянская сторона уклоняется от выполнения своих обязательств, создать необоснованные фобии у своего населения и отвлечь внимание международной общественности от этого вопроса".Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211207/erevan-1762636251.html
https://ria.ru/20211126/karabakh-1760773887.html
https://ria.ru/20211203/karabakh-1762097237.html
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в мире, армения, азербайджан, турция, ильхам алиев, мид азербайджана, мид армении, россия
19:39 07.12.2021
 
МИД Азербайджана заявил, что Армения препятствует обеспечению мира

МИД Азербайджана заявил, что Армения препятствует обеспечению безопасности в регионе

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку
Государственный флаг Азербайджана на фоне здания Национального собрания Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 7 дек – РИА Новости. Армения препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе, не отвечает на шаги Баку по нормализации отношений между двумя странами, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Во вторник МИД Армении вновь призвал мировое сообщество обратить внимание на воинственную риторику Баку. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ждет от Еревана сроков открытия дороги, связывающей Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении (азербайджанское называние Зангезурский коридор - ред.).
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"Азербайджанская сторона неоднократно и на самом высоком уровне подчеркивала важность выполнения совместных заявлений, подписанных лидерами трех стран ( Армении, Азербайджана и РФ - ред.). Нашей стороной были предприняты конкретные шаги в этом направлении. Армения же, несмотря на то, что уже более года не выполняет свои обязательства под разными предлогами, препятствует обеспечению мира и безопасности в регионе", - говорится в комментарии управления пресс-службы МИД Азербайджана.
Ведомство отмечает, что Армения, которая "до сих пор не отказывается от необоснованных претензий к Карабахскому региону Азербайджана и демонстрирует реваншизм", не отвечает на шаги Баку по нормализации отношений между двумя странами.
В МИД Азербайджана рекомендовали армянской стороне внимательно прочитать заявления, подписанные лидером этой страны, и приступить к выполнению обязательств, взятых в рамках этих документов. В ведомстве также назвали заявление армянского МИД о том, что Баку создает угрозы территориальной целостности Армении "попыткой скрыть то, что армянская сторона уклоняется от выполнения своих обязательств, создать необоснованные фобии у своего населения и отвлечь внимание международной общественности от этого вопроса".
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Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В дальнейших планах Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией. В Ереване не согласны с идеей транспортного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанТурцияИльхам АлиевМИД АзербайджанаМИД АрменииРоссия
 
 
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