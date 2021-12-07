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"Пустоголовый Джо". Американцы возненавидят Байдена после его переговоров с Путиным
WSJ: американцы возненавидят Байдена после его переговоров с Путиным - РИА Новости, 07.12.2021
"Пустоголовый Джо". Американцы возненавидят Байдена после его переговоров с Путиным
На переговорах с Владимиром Путиным у президента США Джо Байдена не остается места для дипломатических маневров, любое действие американского лидера может... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:37
2021-12-07T14:11
мексика
владимир путин
джо байден
нато
юрий ушаков
прибалтика
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На переговорах с Владимиром Путиным у президента США Джо Байдена не остается места для дипломатических маневров, любое действие американского лидера может вызвать ненависть его избирателей, пишет The Wall Street Journal.Как отмечет автор статьи Уолтер Рассел Мид, профессор иностранных дел и гуманитарных наук в Бард-колледже в Нью-Йорке, главной темой разговора станет украинский кризис, а Байден может занять две позиции: помочь Украине интегрироваться с Западом и направить туда силы НАТО либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта с Москвой."Ни то, ни другое не кажется привлекательным. Жесткая позиция может привести к эскалации конфликта. Многие американцы выступят против еще одного бессрочного военного обязательства, и враждебность России к США усилится. Решение пойти на уступки будет слишком быстро после афганской катастрофы, когда многие давние союзники сомневаются в словах Америки. Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США", — объяснил эксперт.Читатели издания в комментариях поделились ожиданиями от переговоров президентов России и США."Полезно посмотреть на проблему с другой стороны. Если бы Организация Варшавского договора расширилась до Канады и Мексики в 1980-х, как бы реагировали США?" — поинтересовался Patrick Lee."Байден проведет видеозвонок с Путиным. Пустоголовый Джо будет читать подготовленный сценарий, пока Путин будет думать на три хода вперед", — уверен Kevin Klarnet."Главный вопрос заключается в том, должна ли Украина стать членом НАТО, c недвусмысленным пактом о взаимной обороне. Мой ответ — нет, защита Украины не входит в интересы безопасности Америки, равно как защита трех крошечных стран Балтии, которые являются членами НАТО. Когда и если Россия решит установить контроль в Прибалтике — а как сообщала эта газета, рейды спецназа, похищения людей и другие формы вторжения русских реальны и продолжаются? — мы готовы вступить в войну, чтобы защитить их. Хорошая ли это политика? Стоит ли оно того? Я снова говорю, что нет. Мы можем дать им оружие и деньги, чтобы помочь, но тратить американскую кровь и ресурсы там, где наши интересы незначительны и где мы, скорее всего, проиграем? Ни в коем случае", — заявил Robert Fagan.Переговоры Байдена и Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
https://ria.ru/20211207/rossiyassha-1762518330.html
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мексика, владимир путин, джо байден, нато, юрий ушаков, прибалтика, россия
12:37 07.12.2021 (обновлено: 14:11 07.12.2021)
 
WSJ: американцы возненавидят Байдена после его переговоров с Путиным

WSJ: Байдена ждут два варианта на переговорах с Путиным, и оба плохие

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. На переговорах с Владимиром Путиным у президента США Джо Байдена не остается места для дипломатических маневров, любое действие американского лидера может вызвать ненависть его избирателей, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечет автор статьи Уолтер Рассел Мид, профессор иностранных дел и гуманитарных наук в Бард-колледже в Нью-Йорке, главной темой разговора станет украинский кризис, а Байден может занять две позиции: помочь Украине интегрироваться с Западом и направить туда силы НАТО либо пойти на уступки, чтобы погасить риск полноценного конфликта с Москвой.
"Ни то, ни другое не кажется привлекательным. Жесткая позиция может привести к эскалации конфликта. Многие американцы выступят против еще одного бессрочного военного обязательства, и враждебность России к США усилится. Решение пойти на уступки будет слишком быстро после афганской катастрофы, когда многие давние союзники сомневаются в словах Америки. Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США", — объяснил эксперт.
Читатели издания в комментариях поделились ожиданиями от переговоров президентов России и США.
"Полезно посмотреть на проблему с другой стороны. Если бы Организация Варшавского договора расширилась до Канады и Мексики в 1980-х, как бы реагировали США?" — поинтересовался Patrick Lee.
"Байден проведет видеозвонок с Путиным. Пустоголовый Джо будет читать подготовленный сценарий, пока Путин будет думать на три хода вперед", — уверен Kevin Klarnet.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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"Главный вопрос заключается в том, должна ли Украина стать членом НАТО, c недвусмысленным пактом о взаимной обороне. Мой ответ — нет, защита Украины не входит в интересы безопасности Америки, равно как защита трех крошечных стран Балтии, которые являются членами НАТО. Когда и если Россия решит установить контроль в Прибалтике — а как сообщала эта газета, рейды спецназа, похищения людей и другие формы вторжения русских реальны и продолжаются? — мы готовы вступить в войну, чтобы защитить их. Хорошая ли это политика? Стоит ли оно того? Я снова говорю, что нет. Мы можем дать им оружие и деньги, чтобы помочь, но тратить американскую кровь и ресурсы там, где наши интересы незначительны и где мы, скорее всего, проиграем? Ни в коем случае", — заявил Robert Fagan.
Переговоры Байдена и Путина пройдут сегодня около 18:00. Прямой эфир не запланирован, однако журналистам покажут первые кадры онлайн-встречи глав государств. Среди основных тем — напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициатива российского лидера о гарантиях безопасности.
Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что в повестку могут включить ситуацию в Афганистане, Иране и Ливии. Разговор предстоит "достаточно обстоятельный", при этом пока никакие совместные заявления по его итогам не запланированы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
09:15
Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным
 
МексикаВладимир ПутинДжо БайденНАТОЮрий УшаковПрибалтикаРоссия
 
 
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