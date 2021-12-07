https://ria.ru/20211207/aukus-1762544729.html

В МИД назвали AUKUS помехой работе с Кодексом по Южно-Китайскому морю

В МИД назвали AUKUS помехой работе с Кодексом по Южно-Китайскому морю - РИА Новости, 07.12.2021

В МИД назвали AUKUS помехой работе с Кодексом по Южно-Китайскому морю

Создание блока AUKUS может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил директор Департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:11

2021-12-07T13:11

2021-12-07T13:20

в мире

сша

южно-китайское море

алексей овчинников

россия

aukus

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Создание блока AUKUS может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил директор Департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников."Многие действия, которые сейчас предпринимаются в рамках Индо-Тихоокеанского проекта, они же могут спровоцировать некие ответные действия. А это может ударить по очень важному для региона процессу, как переговорный процесс по Кодексу поведения в Южно-Китайском море… В моем понимании, многие действия, в том числе создание блока AUKUS, могут спровоцировать некие другие действия, которые просто подорвут процесс переговоров, сделают его невозможным", - сказал он в ходе выступления на Двенадцатой Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И я не удивлюсь, если через какое-то время, ближайшее время, другие стороны, которые не участвуют в выработке неких правил для целого региона или субрегиона, запустят свой проект правил для Южно-Китайского моря на другой базе, но уже со своим видением. Логика развития событий сейчас говорит, что это возможно", - указал он.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.

https://ria.ru/20211206/lavrov-1762360378.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/aukus-1761724871.html

сша

южно-китайское море

россия

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в мире, сша, южно-китайское море, алексей овчинников, россия, aukus