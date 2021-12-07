13:11 07.12.2021 (обновлено: 13:20 07.12.2021)
В МИД назвали AUKUS помехой работе с Кодексом по Южно-Китайскому морю
В МИД заявили, что AUKUS может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море
© Фото : U.S. Navy / MCS 1st Class Daniel BarkerУниверсальный десантный корабль типа "Уосп" ВМС США в Южно-Китайском море
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Создание блока AUKUS может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море, заявил директор Департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников.
"Многие действия, которые сейчас предпринимаются в рамках Индо-Тихоокеанского проекта, они же могут спровоцировать некие ответные действия. А это может ударить по очень важному для региона процессу, как переговорный процесс по Кодексу поведения в Южно-Китайском море… В моем понимании, многие действия, в том числе создание блока AUKUS, могут спровоцировать некие другие действия, которые просто подорвут процесс переговоров, сделают его невозможным", - сказал он в ходе выступления на Двенадцатой Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"И я не удивлюсь, если через какое-то время, ближайшее время, другие стороны, которые не участвуют в выработке неких правил для целого региона или субрегиона, запустят свой проект правил для Южно-Китайского моря на другой базе, но уже со своим видением. Логика развития событий сейчас говорит, что это возможно", - указал он.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности, Китая. В один ряд с дестабилизирующими действиями западных стран в АТР МИД РФ поставил и создание США, Британией и Австралией партнерства AUKUS, которое предполагает передачу атомных подводных лодок Канберре.