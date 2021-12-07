https://ria.ru/20211207/altay-1762510163.html
На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына
На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына - РИА Новости, 07.12.2021
На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына
Жительница Алтайского края, которая пыталась утопить своего двухлетнего сына, получила 8,5 лет колонии, сообщают в прокуратуре региона. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:46
2021-12-07T10:46
2021-12-07T10:46
происшествия
алтайский край
крутихинский район
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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Жительница Алтайского края, которая пыталась утопить своего двухлетнего сына, получила 8,5 лет колонии, сообщают в прокуратуре региона."Крутихинским районным судом Алтайского края вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в том, что в феврале-июне 2020 года не исполняла должным образом обязанности по воспитанию своего 2-летнего сына, истязала его. Кроме того, 14 июня 2020 года, находясь на берегу реки Масляха у села Боровое Крутихинского района, покушалась на убийство мальчика. Женщина зашла с ним в реку на глубину больше его роста и не менее 3 раз погрузила под воду, после чего, оставив ребенка в реке, вышла на берег", - говорится в сообщении.Уточняется, что ребёнок не погиб только благодаря неравнодушным людям. Его спасли находившиеся на берегу сельчане."Преступления расследованы СУСК России по Алтайскому краю. Подсудимая осуждена... к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу", - отмечают в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20211202/khakasiya-1761779490.html
https://ria.ru/20211130/sud-1761407921.html
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происшествия, алтайский край, крутихинский район, россия
На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына
Жительница Алтайского края получила 8,5 года колонии за попытку утопить двухлетнего сына