https://ria.ru/20211207/altay-1762510163.html

На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына

На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына - РИА Новости, 07.12.2021

На Алтае женщина получила 8,5 года колонии за попытку утопить сына

Жительница Алтайского края, которая пыталась утопить своего двухлетнего сына, получила 8,5 лет колонии, сообщают в прокуратуре региона. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:46

2021-12-07T10:46

2021-12-07T10:46

происшествия

алтайский край

крутихинский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Жительница Алтайского края, которая пыталась утопить своего двухлетнего сына, получила 8,5 лет колонии, сообщают в прокуратуре региона."Крутихинским районным судом Алтайского края вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в том, что в феврале-июне 2020 года не исполняла должным образом обязанности по воспитанию своего 2-летнего сына, истязала его. Кроме того, 14 июня 2020 года, находясь на берегу реки Масляха у села Боровое Крутихинского района, покушалась на убийство мальчика. Женщина зашла с ним в реку на глубину больше его роста и не менее 3 раз погрузила под воду, после чего, оставив ребенка в реке, вышла на берег", - говорится в сообщении.Уточняется, что ребёнок не погиб только благодаря неравнодушным людям. Его спасли находившиеся на берегу сельчане."Преступления расследованы СУСК России по Алтайскому краю. Подсудимая осуждена... к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу", - отмечают в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20211202/khakasiya-1761779490.html

https://ria.ru/20211130/sud-1761407921.html

алтайский край

крутихинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, крутихинский район, россия