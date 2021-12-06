Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211206/zrk-1762333115.html
Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане
Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане - РИА Новости, 06.12.2021
Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане
Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:52
2021-12-06T10:52
безопасность
таджикистан
центральный военный округ
с-300пс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b57118d3bd21c00eabfd6126037e90ff.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПС 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили воздушный удар условного противника по российским военным объектам в ходе проведения учения", - говорится в сообщении.Дежурные силы отработали сложные задачи по поиску и захвату воздушных целей на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на малых высотах, где воздушные объекты противника использовали для прикрытия рельеф местности, выполнили электронные пуски зенитных управляемых ракет. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшие современные средства воздушного нападения с различных направлений и на различных высотах, уточняет ЦВО.Кроме того, в рамках учения, в котором было задействовано около 100 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС, оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-ой военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции дивизиона.Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-ой российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20211206/vertolet-1762308698.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564513547_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_a60f2be2228d199c90a3fe6cc7462f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, таджикистан, центральный военный округ, с-300пс, россия
10:52 06.12.2021
 
Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане

Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар противника на учении в Таджикистане

© РИА Новости / Алексей МальгавкоКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПС 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили воздушный удар условного противника по российским военным объектам в ходе проведения учения", - говорится в сообщении.
Дежурные силы отработали сложные задачи по поиску и захвату воздушных целей на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на малых высотах, где воздушные объекты противника использовали для прикрытия рельеф местности, выполнили электронные пуски зенитных управляемых ракет. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшие современные средства воздушного нападения с различных направлений и на различных высотах, уточняет ЦВО.
Кроме того, в рамках учения, в котором было задействовано около 100 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС, оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-ой военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции дивизиона.
Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-ой российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, отмечает пресс-служба.
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
03:25
Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
 
БезопасностьТаджикистанЦентральный военный округС-300ПСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
02:58Российские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынка
02:51Украинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страны
02:39СМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 Украине
02:27Зеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма Украине
02:17Врач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете вес
02:08Хирург рассказала, что делать с "синюшными" руками
02:07Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
02:05Диетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похудения
01:59СМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жители
01:48Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
01:21Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
01:16Автоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед
01:15"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикой
01:11В Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:07Исследование показало, что в России выросла доля нелегального пива
01:03Кулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" России
00:49Зеленский стыдливо умолчал о Красной армии
00:48ЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"
00:39Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов
Лента новостейМолния
В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходовРоссийские пивовары усомнились в оценке доли нелегального рынкаУкраинский экс-министр рассказал об ударе по экономике страныСМИ: США не станут передавать "афганские" Ми-17 УкраинеЗеленский обсудил с Блинкеном "возвращение" Крыма УкраинеВрач объяснил, что нужно проверить, если вы быстро теряете весХирург рассказала, что делать с "синюшными" рукамиЗапад выступил за возобновление переговоров России и УкраиныДиетолог назвала идеальный продукт для очищения организма и похуденияСМИ: в Сирии при авиаударе США против "Аль-Каиды"* пострадали мирные жителиЛидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с УкраинойРезников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдатыАвтоэксперт объяснил, как вести себя на дороге в гололед"Сдерживавший" Россию британский солдат замерз в Эстонии и стал заикойВ Роспотребнадзоре заявили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИИсследование показало, что в России выросла доля нелегального пиваКулеба заявил, что Байден даст "четкие сигналы" в случае "агрессии" РоссииЗеленский стыдливо умолчал о Красной армииЮАР выполнит запрос России на получение образца штамма "омикрон"Российский генконсул оценил переговоры с США по визам дипломатов