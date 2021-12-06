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Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане

Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане - РИА Новости, 06.12.2021

Российский ЗРК С-300 отразил удар противника на учении в Таджикистане

Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:52

2021-12-06T10:52

2021-12-06T10:52

безопасность

таджикистан

центральный военный округ

с-300пс

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Расчеты российского ЗРК С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)."Расчеты зенитного ракетного комплекса С-300ПС 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, отразили воздушный удар условного противника по российским военным объектам в ходе проведения учения", - говорится в сообщении.Дежурные силы отработали сложные задачи по поиску и захвату воздушных целей на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, а затем на малых высотах, где воздушные объекты противника использовали для прикрытия рельеф местности, выполнили электронные пуски зенитных управляемых ракет. Всего было выполнено 10 условных пусков по воздушным целям, имитировавшие современные средства воздушного нападения с различных направлений и на различных высотах, уточняет ЦВО.Кроме того, в рамках учения, в котором было задействовано около 100 военнослужащих, боевые расчеты отработали нормативы по перезарядке ЗРС, оборудованию боевых позиций. Подразделения охраны и обороны 201-ой военной базы отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции дивизиона.Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-ой российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, отмечает пресс-служба.

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безопасность, таджикистан, центральный военный округ, с-300пс, россия