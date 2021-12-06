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Сенатор анонсировал рассмотрение закона о публичной власти до конца года
Сенатор анонсировал рассмотрение закона о публичной власти до конца года - РИА Новости, 06.12.2021
Сенатор анонсировал рассмотрение закона о публичной власти до конца года
Закон о публичной власти, предусматривающий возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд, будет... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:01
2021-12-06T15:01
политика
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Закон о публичной власти, предусматривающий возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд, будет рассмотрен и одобрен парламентом до конца декабря, заявил РИА Новости один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."До конца сессии будет рассмотрен и, скорее всего, одобрен", - сказал он.Совет Федерации завершает пленарную сессию 24 декабря. Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть документ во втором чтении на пленарном заседании 9 декабря.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.Сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. После принятия закона число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме того, региональные парламенты работать дистанционно. Также сохраняется действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона субъекта федерации.
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политика, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, россия
15:01 06.12.2021
 
Сенатор анонсировал рассмотрение закона о публичной власти до конца года

Сенатор Клишас: закон о публичной власти рассмотрят и, скорее всего, одобрят до конца года

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Закон о публичной власти, предусматривающий возможность для глав регионов избираться на должность высшего должностного лица более двух сроков подряд, будет рассмотрен и одобрен парламентом до конца декабря, заявил РИА Новости один из авторов документа, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"До конца сессии будет рассмотрен и, скорее всего, одобрен", - сказал он.
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Правительство поддержало законопроект о единой системе публичной власти
Совет Федерации завершает пленарную сессию 24 декабря. Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть документ во втором чтении на пленарном заседании 9 декабря.
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, был принят Госдумой в первом чтении 9 ноября. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.
Сейчас глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. После принятия закона число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме того, региональные парламенты работать дистанционно. Также сохраняется действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона субъекта федерации.
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ПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФАндрей КлишасРоссия
 
 
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