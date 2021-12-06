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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/yuar-1762399163.html
Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР
Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР - РИА Новости, 06.12.2021
Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР
Большинство россиян, желавших покинуть ЮАР, где ранее был обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", выехали через Аддис-Абебу, для тех, кто не успел,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:18
2021-12-06T15:35
распространение коронавируса
эфиопия
юар
аддис-абеба
россия
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большинство россиян, желавших покинуть ЮАР, где ранее был обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", выехали через Аддис-Абебу, для тех, кто не успел, остаются регулярные рейсы Ethiopian Airlines, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эфиопии.В пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву."Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетело. Поэтому нужды в увеличении провозных емкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", - сообщили в посольстве. Также отмечается, что рейсами из стран Южной Африки через Аддис-Абебу пользуются только россияне, желающие вернуться домой.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211206/omikron-1762369526.html
https://ria.ru/20211205/yuar-1762253298.html
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эфиопия, юар, аддис-абеба, россия, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:18 06.12.2021 (обновлено: 15:35 06.12.2021)
 
Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР

Посольство в ЮАР: для не успевших выехать через Аддис-Абебу остаются регулярные рейсы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид города Претория в ЮАР
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большинство россиян, желавших покинуть ЮАР, где ранее был обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", выехали через Аддис-Абебу, для тех, кто не успел, остаются регулярные рейсы Ethiopian Airlines, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эфиопии.
В пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву.
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Вчера, 13:29Распространение коронавируса
В России выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
"Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетело. Поэтому нужды в увеличении провозных емкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", - сообщили в посольстве. Также отмечается, что рейсами из стран Южной Африки через Аддис-Абебу пользуются только россияне, желающие вернуться домой.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 14:51Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаЭфиопияЮАРАддис-АбебаРоссияВ миреЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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