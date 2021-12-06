15:18 06.12.2021 (обновлено: 15:35 06.12.2021)
Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР
Посольство в ЮАР: для не успевших выехать через Аддис-Абебу остаются регулярные рейсы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большинство россиян, желавших покинуть ЮАР, где ранее был обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", выехали через Аддис-Абебу, для тех, кто не успел, остаются регулярные рейсы Ethiopian Airlines, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эфиопии.
В пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву.
"Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетело. Поэтому нужды в увеличении провозных емкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", - сообщили в посольстве. Также отмечается, что рейсами из стран Южной Африки через Аддис-Абебу пользуются только россияне, желающие вернуться домой.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.
Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.