https://ria.ru/20211206/yuar-1762399163.html

Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР

Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР - РИА Новости, 06.12.2021

Посольство рассказало, что делать россиянам, не успевшим выехать из ЮАР

Большинство россиян, желавших покинуть ЮАР, где ранее был обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", выехали через Аддис-Абебу, для тех, кто не успел,... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:18

2021-12-06T15:18

2021-12-06T15:35

распространение коронавируса

эфиопия

юар

аддис-абеба

россия

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большинство россиян, желавших покинуть ЮАР, где ранее был обнаружен новый вариант коронавируса "омикрон", выехали через Аддис-Абебу, для тех, кто не успел, остаются регулярные рейсы Ethiopian Airlines, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эфиопии.В пятницу борт Ethiopian Airlines со 100 россиянами, прилетевшими двумя рейсами из ЮАР, вылетел из аэропорта Аддис-Абебы (Эфиопия) в Москву."Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в Россию уже вылетело. Поэтому нужды в увеличении провозных емкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", - сообщили в посольстве. Также отмечается, что рейсами из стран Южной Африки через Аддис-Абебу пользуются только россияне, желающие вернуться домой.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта", он выявлен уже на всех континентах.Из-за появления в ЮАР нового штамма коронавируса "омикрон" большинство мировых авиакомпаний в конце ноября приостановили авиасообщение с этой страной. Из-за этого в стране осталось несколько сотен российских туристов, которые ранее попадали в ЮАР стыковочными рейсами - прямого авиасообщения между ЮАР и Россией нет. Часть из них улетает из страны самостоятельно. При участии посольств и генконсульств России в ЮАР и Эфиопии эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для россиян коммерческие рейсы. Ранее стало известно, что билеты на них стоят около 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211206/omikron-1762369526.html

https://ria.ru/20211205/yuar-1762253298.html

эфиопия

юар

аддис-абеба

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эфиопия, юар, аддис-абеба, россия, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии