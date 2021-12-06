Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки
Посол ЮАР в Австралии Шалквик назвал запрет на въезд из Южной Африки дискриминационным
© AP Photo / Denis FarrellЖенщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР
© AP Photo / Denis Farrell
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол ЮАР в Австралии Мартинус ван Шалквик назвал запрет на въезд пассажиров из Южной Африки из-за штамма "омикрон" COVID-19 "дискриминационным".
"Я считаю это дискриминацией, потому что единственное отличие в том, что речь идет об Африканском континенте", - сказал посол в эфире австралийского радио ABC. По его словам, если бы это была не Африка, а какая-то европейская страна, запрета бы не было.
Как пояснил Шалквик, за последние сутки в ЮАР с населением 60 миллионов зафиксирован 21 смертельный случай из 16 тысяч случаев COVID-19, когда как в Великобритании, где проживают 67 миллионов человек, погибли 127 человек из 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.
"Мы всегда говорили, что запрет несправедлив, нет доказательств, что он работает, ВОЗ подтверждает это. Мы считаем, что его следует немедленно пересмотреть", - подчеркнул посол ЮАР в Австралии.
Как заявил ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант, решение о запрете на въезд лиц из ЮАР было принято по согласованию с медиками в связи с выявлением нового штамма "омикрон".
Австралия не единственная страна, которая запретила въезд из ЮАР и других стран Африки. Как отмечает ABC, к примеру, США рассматривают возможность отмены запрета въезда из восьми стран южной Африки, поскольку "омикрон" кажется медикам теперь не таким опасным, как ожидалось.
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