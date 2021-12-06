Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/yuar-1762324374.html
Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки
Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки - РИА Новости, 06.12.2021
Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки
Посол ЮАР в Австралии Мартинус ван Шалквик назвал запрет на въезд пассажиров из Южной Африки из-за штамма "омикрон" COVID-19 "дискриминационным". РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:03
2021-12-06T10:03
распространение коронавируса
в мире
намибия
ботсвана
юар
австралия
африка
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761495248_0:100:3019:1798_1920x0_80_0_0_12067eb43e5bee85080f9b2dcf289f8d.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол ЮАР в Австралии Мартинус ван Шалквик назвал запрет на въезд пассажиров из Южной Африки из-за штамма "омикрон" COVID-19 "дискриминационным".Австралия запретила въезд в страну граждан ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Малави, Мозамбика, Свазиленда и Сейшел."Я считаю это дискриминацией, потому что единственное отличие в том, что речь идет об Африканском континенте", - сказал посол в эфире австралийского радио ABC. По его словам, если бы это была не Африка, а какая-то европейская страна, запрета бы не было.Как пояснил Шалквик, за последние сутки в ЮАР с населением 60 миллионов зафиксирован 21 смертельный случай из 16 тысяч случаев COVID-19, когда как в Великобритании, где проживают 67 миллионов человек, погибли 127 человек из 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.Как заявил ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант, решение о запрете на въезд лиц из ЮАР было принято по согласованию с медиками в связи с выявлением нового штамма "омикрон".Австралия не единственная страна, которая запретила въезд из ЮАР и других стран Африки. Как отмечает ABC, к примеру, США рассматривают возможность отмены запрета въезда из восьми стран южной Африки, поскольку "омикрон" кажется медикам теперь не таким опасным, как ожидалось.
https://ria.ru/20211205/yuar-1762253298.html
https://ria.ru/20211204/putin-1762165888.html
намибия
ботсвана
юар
австралия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761495248_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b22f9d45766a2f066d1628f08a9d7b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, намибия, ботсвана, юар, австралия, африка, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:03 06.12.2021
 
Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки

Посол ЮАР в Австралии Шалквик назвал запрет на въезд из Южной Африки дискриминационным

© AP Photo / Denis FarrellЖенщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР
Женщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Denis Farrell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол ЮАР в Австралии Мартинус ван Шалквик назвал запрет на въезд пассажиров из Южной Африки из-за штамма "омикрон" COVID-19 "дискриминационным".
Австралия запретила въезд в страну граждан ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Малави, Мозамбика, Свазиленда и Сейшел.
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
Вчера, 14:51Распространение коронавируса
У девяти прибывших из ЮАР россиян выявили коронавирус
"Я считаю это дискриминацией, потому что единственное отличие в том, что речь идет об Африканском континенте", - сказал посол в эфире австралийского радио ABC. По его словам, если бы это была не Африка, а какая-то европейская страна, запрета бы не было.
Как пояснил Шалквик, за последние сутки в ЮАР с населением 60 миллионов зафиксирован 21 смертельный случай из 16 тысяч случаев COVID-19, когда как в Великобритании, где проживают 67 миллионов человек, погибли 127 человек из 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.
"Мы всегда говорили, что запрет несправедлив, нет доказательств, что он работает, ВОЗ подтверждает это. Мы считаем, что его следует немедленно пересмотреть", - подчеркнул посол ЮАР в Австралии.
Как заявил ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант, решение о запрете на въезд лиц из ЮАР было принято по согласованию с медиками в связи с выявлением нового штамма "омикрон".
Австралия не единственная страна, которая запретила въезд из ЮАР и других стран Африки. Как отмечает ABC, к примеру, США рассматривают возможность отмены запрета въезда из восьми стран южной Африки, поскольку "омикрон" кажется медикам теперь не таким опасным, как ожидалось.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 13:05
Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР
 
Распространение коронавирусаВ миреНамибияБотсванаЮАРАвстралияАфрикаЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
10:43Глава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавируса
10:40Умер музыкант группы "Сплин" Олег Эмиров
10:37Почти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавируса
10:35Новый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в Антарктиду
10:34Сухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погоды
10:34Глава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7
10:31Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубки
10:25ИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил Мишустин
10:25Турецкая лира вновь приблизилась к антирекорду
10:23В Мексике пьяный водитель сбил группу паломников
10:21В Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭП
10:20WSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещание
10:19Японский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево
10:16Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактов
10:14Сенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинации
10:11Парламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера Согаваре
10:10Защита Раковой обжаловала продление ее ареста
10:09Лавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"
10:08Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Лента новостейМолния
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщиныГлава сети клиник "Омикрон" подал иск из-за названия штамма коронавирусаУмер музыкант группы "Сплин" Олег ЭмировПочти 75% немцев поддержали ограничения для непривитых от коронавирусаНовый зимовочный комплекс станции "Восток" доставили в АнтарктидуСухогруз, севший на мель в Сахалинской области, снимут при улучшении погодыГлава Росавиации поручил расследовать инцидент с обледенением самолета S7Талибы создали подразделение для защиты лесов от вырубкиИТ-отрасли в России уделяют приоритетное внимание, заявил МишустинТурецкая лира вновь приблизилась к антирекордуВ Мексике пьяный водитель сбил группу паломниковВ Дагестане почти 60 тысяч жителей остались без света из-за отключения ЛЭПWSJ: Байден нарушил главное предвыборное обещаниеЯпонский космический турист решил вернуться на Байконур и посадить дерево Мишустин подписал перечень современных технологий для специнвестконтрактовСенатор рассказал, как помог другу принять решение о вакцинацииПарламент Соломоновых островов сохранил на посту премьера СогавареЗащита Раковой обжаловала продление ее арестаЛавров оценил запуск диалога с Индией в формате "2+2"Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона