https://ria.ru/20211206/yuar-1762324374.html

Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки

Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки - РИА Новости, 06.12.2021

Посол ЮАР в Австралии раскритиковал запрет на въезд из Южной Африки

Посол ЮАР в Австралии Мартинус ван Шалквик назвал запрет на въезд пассажиров из Южной Африки из-за штамма "омикрон" COVID-19 "дискриминационным". РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:03

2021-12-06T10:03

2021-12-06T10:03

распространение коронавируса

в мире

намибия

ботсвана

юар

австралия

африка

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Посол ЮАР в Австралии Мартинус ван Шалквик назвал запрет на въезд пассажиров из Южной Африки из-за штамма "омикрон" COVID-19 "дискриминационным".Австралия запретила въезд в страну граждан ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Малави, Мозамбика, Свазиленда и Сейшел."Я считаю это дискриминацией, потому что единственное отличие в том, что речь идет об Африканском континенте", - сказал посол в эфире австралийского радио ABC. По его словам, если бы это была не Африка, а какая-то европейская страна, запрета бы не было.Как пояснил Шалквик, за последние сутки в ЮАР с населением 60 миллионов зафиксирован 21 смертельный случай из 16 тысяч случаев COVID-19, когда как в Великобритании, где проживают 67 миллионов человек, погибли 127 человек из 145 тысяч случаев заражения коронавирусом.Как заявил ранее министр здравоохранения Австралии Грег Хант, решение о запрете на въезд лиц из ЮАР было принято по согласованию с медиками в связи с выявлением нового штамма "омикрон".Австралия не единственная страна, которая запретила въезд из ЮАР и других стран Африки. Как отмечает ABC, к примеру, США рассматривают возможность отмены запрета въезда из восьми стран южной Африки, поскольку "омикрон" кажется медикам теперь не таким опасным, как ожидалось.

https://ria.ru/20211205/yuar-1762253298.html

https://ria.ru/20211204/putin-1762165888.html

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в мире, намибия, ботсвана, юар, австралия, африка, здоровье - общество, коронавирус covid-19