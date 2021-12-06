https://ria.ru/20211206/voyna-1762447103.html

В Крыму заявили о желании США развязать "маленькую войну" у границ России

В Крыму заявили о желании США развязать "маленькую войну" у границ России - РИА Новости, 06.12.2021

В Крыму заявили о желании США развязать "маленькую войну" у границ России

Отказ президента США Джо Байдена соблюдать "красные линии" в международных отношениях говорит о желании американской власти развязать маленькую войну у границ... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:53

2021-12-06T18:53

2021-12-06T18:53

в мире

украина

сша

республика крым

джо байден

владимир константинов

ситуация на украине

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Отказ президента США Джо Байдена соблюдать "красные линии" в международных отношениях говорит о желании американской власти развязать маленькую войну у границ России, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее Байден заявил, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, а недопустимость вторжения в страну рассчитывает обсудить в ходе "долгого разговора" с российским лидером Владимиром Путиным. На форуме "Россия зовет" Путин заявил, что "красными линиями" для Москвы станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности РФ."Они попробуют организовать контролируемую войну. Это западная забава, они умеют это делать. США, Великобритании и Украине нужна маленькая война на Донбассе, необязательно даже победоносная, чтобы втянуть Россию как участницу конфликта, чего они добиваются уже много лет", - сказал журналистам Константинов. По его словам, киевские власти заинтересованы в военном конфликте, чтобы отвлечь внимание своего народа от проблем в стране и показать свою значимость.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211205/armiya-1762293979.html

https://ria.ru/20211206/putin-1762266779.html

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