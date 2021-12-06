17:44 06.12.2021 (обновлено: 18:07 06.12.2021)
В Московском патриархате ответили на вопрос о визите папы Франциска
Московский патриархат: визит папы Франциска на двустороннем уровне пока не обсуждался
© Sputnik / Сергей Мелконов
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Вопрос визита папы Римского Франциска пока не обсуждался Русской православной церковью (РПЦ) и Ватиканом, сообщает Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
"Относительно визита папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался. Надеюсь, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в комментарии главы отдела, митрополита Волоколамского Илариона, опубликованном на сайте ОВЦС.
Папа Римский Франциск в понедельник заявил, что готов совершить визит в Россию и намерен вскоре обсудить с митрополитом Иларионом вопрос о своей новой встрече с патриархом Кириллом. Понтифик сообщил об этом в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося из Афин в Рим после апостольской поездки на Кипр и в Грецию.
В октябре митрополит Иларион побывал с визитом в Ватикане, где был принят папой Франциском. Накануне этой встречи глава ОВЦС рассказал российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами". После аудиенции в Ватикане митрополит Иларион в интервью миланской газете Corriere della Sera заявил, что тема визита папы Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Кириллом состоится.
Первая в истории встреча понтифика и предстоятеля РПЦ состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. По итогам встречи папа Франциск и патриарх Кирилл подписали совместную декларацию.
6 октября, 13:48РелигияПапа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона