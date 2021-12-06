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Матвиенко заявила, что король Бахрейна ждет Путина с визитом

Матвиенко заявила, что король Бахрейна ждет Путина с визитом - РИА Новости, 06.12.2021

Матвиенко заявила, что король Бахрейна ждет Путина с визитом

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ждет с визитом президента России Владимира Путина и сам хотел бы приехать в Москву, сообщила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T15:22

2021-12-06T15:22

2021-12-06T15:32

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москва

владимир путин

совет федерации рф

валентина матвиенко

хамад бен иса аль халифа

россия

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МАНАМА, 6 дек - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа ждет с визитом президента России Владимира Путина и сам хотел бы приехать в Москву, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после телефонного разговора с главой Бахрейна."Король сказал, что ознакомился с (переданным ему) посланием президента России, поблагодарил за него, подчеркнул особый доверительный характер отношений с нашим президентом, сказал, что ждет нашего президента в Бахрейне с визитом и хотел бы тоже побывать в Москве", - сказала Матвиенко.Спикер Совфеда находится в Бахрейне с официальным визитом.По словам Матвиенко, Хамад Бен Иса Аль Халифа отметил также в разговоре важную роль России сегодня на мировой арене и ее последовательную взвешенную политику по сохранению стабильности."Также подчеркнул особую значимость российско-бахрейнских отношений, и Бахрейн настроен на их развитие и реализацию всех достигнутых договоренностей", - сказала она.

https://ria.ru/20211205/matvienko-1762250744.html

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