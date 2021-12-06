https://ria.ru/20211206/vertolet-1762308698.html

Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 06.12.2021

Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T03:25

2021-12-06T03:25

2021-12-06T09:32

безопасность

ми-8

ми-171ш

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.Технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии, воплотив целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.По сравнению с предыдущей версией у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.Повышена и боевая живучесть вертолета: машина оснащена комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.Для защиты личного состава полкабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней.На Ми-8АМТШ-ВН установили новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.Помимо этого, машина вооружена четырьмя пулеметами: тремя 12,7-миллиметровыми "Кордами", а также одним 7,62-миллиметровым КВП в хвостовой части.

https://ria.ru/20210529/vertolet-1734690988.html

https://ria.ru/20211110/bmd-1758329186.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/terminator-1761583724.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, ми-8, ми-171ш