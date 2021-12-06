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Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 06.12.2021
Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН
Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T03:25
2021-12-06T09:32
безопасность
ми-8
ми-171ш
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.Технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии, воплотив целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.По сравнению с предыдущей версией у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.Повышена и боевая живучесть вертолета: машина оснащена комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.Для защиты личного состава полкабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней.На Ми-8АМТШ-ВН установили новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.Помимо этого, машина вооружена четырьмя пулеметами: тремя 12,7-миллиметровыми "Кордами", а также одним 7,62-миллиметровым КВП в хвостовой части.
https://ria.ru/20210529/vertolet-1734690988.html
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безопасность, ми-8, ми-171ш
03:25 06.12.2021 (обновлено: 09:32 06.12.2021)
 
Источник: спецназ получил вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

В российскую армию поступили новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН, сообщил источник

© Фото : Ростех / Антон ТушинВертолет Ми-8АМТШ-ВН
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Ростех / Антон Тушин
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

"Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов", — сказал собеседник агентства, не уточнив их количество в силу секретности.

Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.
Технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии, воплотив целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.
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По сравнению с предыдущей версией у новой модификации выросли крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.
Повышена и боевая живучесть вертолета: машина оснащена комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.
Для защиты личного состава полкабины экипажа и грузового отсека полностью закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
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На Ми-8АМТШ-ВН установили новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснастили комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.
Помимо этого, машина вооружена четырьмя пулеметами: тремя 12,7-миллиметровыми "Кордами", а также одним 7,62-миллиметровым КВП в хвостовой части.
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БезопасностьМи-8Ми-171Ш
 
 
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