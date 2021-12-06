https://ria.ru/20211206/ukraina-1762392796.html

Еврокомиссия занервничала из-за фейков о войне с Россией

В Еврокомиссии назвали статью FT о войне России и Украины спекуляцией - РИА Новости, 06.12.2021

Еврокомиссия занервничала из-за фейков о войне с Россией

Еврокомиссия расценивает многочисленные публикации в СМИ о "вторжении" России на территорию Украины как спекуляции. Об этом в комментарии для РБК заявил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:55

2021-12-06T14:55

2021-12-06T16:49

в мире

киев

сша

евросоюз

еврокомиссия

мид украины

дмитрий кулеба

жозеп боррель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_45d0b6d6f93266f99f6b5bf297daad1e.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Еврокомиссия расценивает многочисленные публикации в СМИ о "вторжении" России на территорию Украины как спекуляции. Об этом в комментарии для РБК заявил пресс-секретарь ЕК Петер Стано.Он отметил, что высший орган исполнительной власти Евросоюза уделяет большое внимание обстановке на границе между Россией и Украиной."Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что <...> получаем очень тревожную информацию", — приводит РБК слова Стано.Он подчеркнул, что ЕК занимается темой "агрессии России" по отношению к Киеву. В частности, Жозеп Боррель обсуждал угрозу вторжения как с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, так и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" встречи ОБСЕ в Стокгольме.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники опубликовала статью, в которой утверждается, что дипломатическое "взаимодействие", а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептически настроенные страны, включая Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину". По данным собеседников издания, Вашингтон решился на такие "нехарактерные" действия, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США "о подготовке России к вторжению".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что подобные высказывания в адрес Москвы и заявления о готовности помочь Киеву защититься — это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20211205/udar-1762254517.html

https://ria.ru/20211205/slutskiy-1762247311.html

https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, евросоюз, еврокомиссия, мид украины, дмитрий кулеба, жозеп боррель, россия