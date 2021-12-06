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Еврокомиссия занервничала из-за фейков о войне с Россией
В Еврокомиссии назвали статью FT о войне России и Украины спекуляцией - РИА Новости, 06.12.2021
Еврокомиссия занервничала из-за фейков о войне с Россией
Еврокомиссия расценивает многочисленные публикации в СМИ о "вторжении" России на территорию Украины как спекуляции. Об этом в комментарии для РБК заявил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:55
2021-12-06T16:49
в мире
киев
сша
евросоюз
еврокомиссия
мид украины
дмитрий кулеба
жозеп боррель
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Еврокомиссия расценивает многочисленные публикации в СМИ о "вторжении" России на территорию Украины как спекуляции. Об этом в комментарии для РБК заявил пресс-секретарь ЕК Петер Стано.Он отметил, что высший орган исполнительной власти Евросоюза уделяет большое внимание обстановке на границе между Россией и Украиной."Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что &lt;...&gt; получаем очень тревожную информацию", — приводит РБК слова Стано.Он подчеркнул, что ЕК занимается темой "агрессии России" по отношению к Киеву. В частности, Жозеп Боррель обсуждал угрозу вторжения как с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, так и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" встречи ОБСЕ в Стокгольме.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники опубликовала статью, в которой утверждается, что дипломатическое "взаимодействие", а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептически настроенные страны, включая Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину". По данным собеседников издания, Вашингтон решился на такие "нехарактерные" действия, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США "о подготовке России к вторжению".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что подобные высказывания в адрес Москвы и заявления о готовности помочь Киеву защититься — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211205/udar-1762254517.html
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в мире, киев, сша, евросоюз, еврокомиссия, мид украины, дмитрий кулеба, жозеп боррель, россия
14:55 06.12.2021 (обновлено: 16:49 06.12.2021)
 
В Еврокомиссии назвали статью FT о войне России и Украины спекуляцией

Пресс-секретарь ЕК Стано назвал публикацию FT о "вторжении" России на Украину спекуляцией

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Еврокомиссия расценивает многочисленные публикации в СМИ о "вторжении" России на территорию Украины как спекуляции. Об этом в комментарии для РБК заявил пресс-секретарь ЕК Петер Стано.
Он отметил, что высший орган исполнительной власти Евросоюза уделяет большое внимание обстановке на границе между Россией и Украиной.
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"Несмотря на то что мы не комментируем различные спекуляции в СМИ, когда дело доходит до вопроса наращивания российской военной мощи вокруг Украины, мы очень серьезно к этому относимся и за последние несколько недель уже заявляли, что <...> получаем очень тревожную информацию", — приводит РБК слова Стано.
Он подчеркнул, что ЕК занимается темой "агрессии России" по отношению к Киеву. В частности, Жозеп Боррель обсуждал угрозу вторжения как с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, так и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым "на полях" встречи ОБСЕ в Стокгольме.
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Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники опубликовала статью, в которой утверждается, что дипломатическое "взаимодействие", а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептически настроенные страны, включая Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину". По данным собеседников издания, Вашингтон решился на такие "нехарактерные" действия, поскольку некоторые европейские союзники не доверяли заявлениям США "о подготовке России к вторжению".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД ранее отмечали, что подобные высказывания в адрес Москвы и заявления о готовности помочь Киеву защититься — это и смешно, и опасно.
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