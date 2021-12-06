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Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире
Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире - РИА Новости, 06.12.2021
Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире
Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития и готова к любым вариантам развития... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:07
2021-12-06T14:07
2021-12-06T14:07
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ситуация на украине
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валерий залужный
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития и готова к любым вариантам развития ситуации с безопасностью."За 30 лет вооруженные силы прошли сложный путь своего развития. А война заставила нас измениться. Мы сдержали враждебное наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает сил приближать победу", - говорится в поздравлении Залужного, опубликованном на сайте минобороны.Он также заявил, что вооруженные силы Украины сейчас являются одной из ведущих армий мира. "Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее - у НАТО", - добавил Залужный.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211025/oplot-1755818465.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, валерий залужный
Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире
Главком ВСУ Залужный: мы одна из ведущих армий мира и готовы к любому развитию событий