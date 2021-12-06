https://ria.ru/20211206/ukraina-1762379626.html

Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире

Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире - РИА Новости, 06.12.2021

Главком ВСУ назвал украинскую армию одной из ведущих в мире

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития и готова к любым вариантам развития... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:07

2021-12-06T14:07

2021-12-06T14:07

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

ситуация на украине

ситуация в днр и лнр

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603942725_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d9184ec2a5033c63dfb294ea4453827.jpg

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия прошла сложный путь своего развития и готова к любым вариантам развития ситуации с безопасностью."За 30 лет вооруженные силы прошли сложный путь своего развития. А война заставила нас измениться. Мы сдержали враждебное наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает сил приближать победу", - говорится в поздравлении Залужного, опубликованном на сайте минобороны.Он также заявил, что вооруженные силы Украины сейчас являются одной из ведущих армий мира. "Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее - у НАТО", - добавил Залужный.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20211025/oplot-1755818465.html

https://ria.ru/20211111/ucheniya-1758413962.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, валерий залужный