https://ria.ru/20211206/ukraina-1762337526.html

Украинская армия способна "сломать любые планы врага", заявил Зеленский

Украинская армия способна "сломать любые планы врага", заявил Зеленский - РИА Новости, 06.12.2021

Украинская армия способна "сломать любые планы врага", заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем вооруженных сил Украины и отметил, что украинская армия высокоорганизованная боевая структура, способная... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:22

2021-12-06T11:22

2021-12-06T11:22

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ситуация на украине

алексей резников

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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с днем вооруженных сил Украины и отметил, что украинская армия высокоорганизованная боевая структура, способная "сломать любые захватнические планы врага"."Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил... Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага", - говорится в поздравлении Зеленского, опубликованном на сайте офиса президента.Президент поблагодарил военнослужащих от имени украинского народа за самоотверженную службу, стойкость и героизм, проявленные при защите территориальной целостности Украины. "Убежден, что вооруженные силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства", - добавил Зеленский.Министр обороны Украины Алексей Резников также поздравил с днем вооруженных сил Украины. "По моему глубокому убеждению, если бы не вооруженные силы Украины, вряд ли бы 24 августа этого года отмечали 30-й день рождения нашего государства. Четверть своей новейшей истории наши воины с оружием в руках, рискуя жизнью, ежедневно защищают нашу Родину от российского агрессора... Я лично буду прилагать все усилия, чтобы украинское войско постоянно развивалось, наращивало способности, достойно выполняло свою почетную миссию!" - говорится в поздравлении Резникова, опубликованном на сайте минобороны.

https://ria.ru/20211104/yarosh-1757752424.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/donbass-1756928121.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация на украине, алексей резников