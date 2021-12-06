В США заявили, что готовы нанести экономический удар по России
США заявили, что готовы нанести экономический удар по России при ее "нападении" на Украину
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США готовы "нанести экономический вред" России в случае ее "нападения на Украину", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Россия многократно отвергала обвинения в подготовке "вторжения" на Украину.
"Что касается финансовых санкций, мы видим интенсивные обсуждения с европейскими партнерами о том, что мы стали бы делать совместно в случае крупной российской военной эскалации на Украине. Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики", - сказал представитель американской администрации.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.