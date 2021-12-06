https://ria.ru/20211206/udar-1762461975.html

В США заявили, что готовы нанести экономический удар по России

В США заявили, что готовы нанести экономический удар по России - РИА Новости, 06.12.2021

В США заявили, что готовы нанести экономический удар по России

США готовы "нанести экономический вред" России в случае ее "нападения на Украину", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T20:43

2021-12-06T20:43

2021-12-06T20:43

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администрация президента сша

ситуация на украине

россия

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США готовы "нанести экономический вред" России в случае ее "нападения на Украину", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Россия многократно отвергала обвинения в подготовке "вторжения" на Украину."Что касается финансовых санкций, мы видим интенсивные обсуждения с европейскими партнерами о том, что мы стали бы делать совместно в случае крупной российской военной эскалации на Украине. Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики", - сказал представитель американской администрации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211206/ukraina-1762460844.html

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в мире, сша, европа, дмитрий песков, нато, администрация президента сша, ситуация на украине, россия