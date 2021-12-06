https://ria.ru/20211206/tula-1762325138.html

Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона

Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона - РИА Новости, 06.12.2021

Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 80-летием обороны Тулы, отметив, что она позволила сковать силы врага и во многом... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:08

2021-12-06T10:08

2021-12-06T10:08

общество

тульская область

тула

москва

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 80-летием обороны Тулы, отметив, что она позволила сковать силы врага и во многом предопределила победный итог битвы за Москву, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин напомнил, что 80 лет назад успешно завершилась оборона Тулы, где войска перешли в контрнаступление и отбросили врага от стен города, в результате планы нацистов по захвату Москвы были окончательно сорваны. Он подчеркнул, что на протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении государственности и в приумножении ратной славы Отчизны."Долгие дни и ночи его защитники – бойцы и командиры Красной Армии, Тульский рабочий полк, участники истребительных батальонов – проявляли исключительную отвагу и мужество, самоотверженно сражались за каждую пядь родной земли. И город оружейников выстоял, не сдался. Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог битвы за Москву", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что россияне всегда будут чтить этот великий подвиг, хранить память о тех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплочённости. Президент добавил, что в этот день самые тёплые слова признания и уважения - ветеранам.

https://ria.ru/20211205/voyna-1762191287.html

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общество, тульская область, тула, москва, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)