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Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона - РИА Новости, 06.12.2021
Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 80-летием обороны Тулы, отметив, что она позволила сковать силы врага и во многом... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:08
2021-12-06T10:08
2021-12-06T10:08
общество
тульская область
тула
москва
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Тульской области с 80-летием обороны Тулы, отметив, что она позволила сковать силы врага и во многом предопределила победный итог битвы за Москву, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин напомнил, что 80 лет назад успешно завершилась оборона Тулы, где войска перешли в контрнаступление и отбросили врага от стен города, в результате планы нацистов по захвату Москвы были окончательно сорваны. Он подчеркнул, что на протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении государственности и в приумножении ратной славы Отчизны."Долгие дни и ночи его защитники – бойцы и командиры Красной Армии, Тульский рабочий полк, участники истребительных батальонов – проявляли исключительную отвагу и мужество, самоотверженно сражались за каждую пядь родной земли. И город оружейников выстоял, не сдался. Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог битвы за Москву", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что россияне всегда будут чтить этот великий подвиг, хранить память о тех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплочённости. Президент добавил, что в этот день самые тёплые слова признания и уважения - ветеранам.
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общество, тульская область, тула, москва, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Путин поздравил жителей Тульской области с юбилеем обороны столицы региона
Президент Путин напомнил, что оборона Тулы предопределила итог битвы за Москву
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил жителей Тульской области
с 80-летием обороны Тулы
, отметив, что она позволила сковать силы врага и во многом предопределила победный итог битвы за Москву
, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Путин напомнил, что 80 лет назад успешно завершилась оборона Тулы, где войска перешли в контрнаступление и отбросили врага от стен города, в результате планы нацистов по захвату Москвы были окончательно сорваны. Он подчеркнул, что на протяжении веков Тула играла важную роль в укреплении государственности и в приумножении ратной славы Отчизны.
"Долгие дни и ночи его защитники – бойцы и командиры Красной Армии, Тульский рабочий полк, участники истребительных батальонов – проявляли исключительную отвагу и мужество, самоотверженно сражались за каждую пядь родной земли. И город оружейников выстоял, не сдался. Оборона Тулы позволила сковать мощные силы противника и во многом предопределила победный итог битвы за Москву", - говорится в телеграмме.
Путин добавил, что россияне всегда будут чтить этот великий подвиг, хранить память о тех, кто сражался за Родину, приумножать традиции патриотизма и сплочённости. Президент добавил, что в этот день самые тёплые слова признания и уважения - ветеранам.