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Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году
Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:12
2021-12-06T12:12
2021-12-06T12:12
туризм
отдых
санкт-петербург
краснодарский край
севастополь
республика крым
сочи
симферополь
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Количество бронирований на грядущий летний сезон, согласно результатам исследования, увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом средний чек на отдых втроем уменьшился на 28 процентов."На 30 процентов снизилась стоимость ночи в Феодосии: сейчас в этом городе можно забронировать жильё на следующее лето за 844 рубля в сутки за одного человека", — отмечают в пресс-службе.Самыми популярными направлениями для отдыха на данный момент являются Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Симферополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург и Москва.Уточняется, что чаще всего туристы бронируют жилье на срок от четырех до восьми ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.
https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762027464.html
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геленджик
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отдых, санкт-петербург, краснодарский край, севастополь, республика крым, сочи, симферополь, геленджик, москва, ялта, новости - туризм, феодосия, алушта, туристы, цены, туризм, куда поехать
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году
Аналитики рассказали, как изменятся цены на отдых в городах России в 2022 году
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Количество бронирований на грядущий летний сезон, согласно результатам исследования, увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом средний чек на отдых втроем уменьшился на 28 процентов.
"На 30 процентов снизилась стоимость ночи в Феодосии: сейчас в этом городе можно забронировать жильё на следующее лето за 844 рубля в сутки за одного человека", — отмечают в пресс-службе.
Самыми популярными направлениями для отдыха на данный момент являются Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Симферополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург и Москва.
Уточняется, что чаще всего туристы бронируют жилье на срок от четырех до восьми ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.