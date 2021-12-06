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Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году

Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021

Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году

Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:12

2021-12-06T12:12

2021-12-06T12:12

туризм

отдых

санкт-петербург

краснодарский край

севастополь

республика крым

сочи

симферополь

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Количество бронирований на грядущий летний сезон, согласно результатам исследования, увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом средний чек на отдых втроем уменьшился на 28 процентов."На 30 процентов снизилась стоимость ночи в Феодосии: сейчас в этом городе можно забронировать жильё на следующее лето за 844 рубля в сутки за одного человека", — отмечают в пресс-службе.Самыми популярными направлениями для отдыха на данный момент являются Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Симферополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург и Москва.Уточняется, что чаще всего туристы бронируют жилье на срок от четырех до восьми ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.

https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762027464.html

санкт-петербург

краснодарский край

севастополь

республика крым

сочи

симферополь

геленджик

москва

ялта

феодосия

алушта

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