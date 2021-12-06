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Туризм
https://ria.ru/20211206/tseny-1762344122.html
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году - РИА Новости, 06.12.2021
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году
Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:12
2021-12-06T12:12
туризм
отдых
санкт-петербург
краснодарский край
севастополь
республика крым
сочи
симферополь
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Количество бронирований на грядущий летний сезон, согласно результатам исследования, увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом средний чек на отдых втроем уменьшился на 28 процентов."На 30 процентов снизилась стоимость ночи в Феодосии: сейчас в этом городе можно забронировать жильё на следующее лето за 844 рубля в сутки за одного человека", — отмечают в пресс-службе.Самыми популярными направлениями для отдыха на данный момент являются Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Симферополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург и Москва.Уточняется, что чаще всего туристы бронируют жилье на срок от четырех до восьми ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.
https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762027464.html
санкт-петербург
краснодарский край
севастополь
республика крым
сочи
симферополь
геленджик
москва
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феодосия
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отдых, санкт-петербург, краснодарский край, севастополь, республика крым, сочи, симферополь, геленджик, москва, ялта, новости - туризм, феодосия, алушта, туристы, цены, туризм, куда поехать
12:12 06.12.2021
 
Стало известно, как изменятся цены на отдых в 2022 году

Аналитики рассказали, как изменятся цены на отдых в городах России в 2022 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты проанализировали, как изменятся цены на отдых в российских городах в 2022 году, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Количество бронирований на грядущий летний сезон, согласно результатам исследования, увеличилось на 35 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом средний чек на отдых втроем уменьшился на 28 процентов.
"На 30 процентов снизилась стоимость ночи в Феодосии: сейчас в этом городе можно забронировать жильё на следующее лето за 844 рубля в сутки за одного человека", — отмечают в пресс-службе.
Самыми популярными направлениями для отдыха на данный момент являются Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Симферополь в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург и Москва.

Уточняется, что чаще всего туристы бронируют жилье на срок от четырех до восьми ночей и тратят на проживание от двух до шести тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.
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ТуризмОтдыхСанкт-ПетербургКраснодарский крайСевастопольРеспублика КрымСочиСимферопольГеленджикМоскваЯлтаНовости - ТуризмФеодосияАлуштатуристыЦеныТуризмкуда поехать
 
 
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