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В Сингапуре создали первый тест для выявления омикрон-штамма коронавируса
В Сингапуре создали первый тест для выявления омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Сингапуре создали первый тест для выявления омикрон-штамма коронавируса
Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T15:32
2021-12-06T15:32
2021-12-06T15:32
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в мире
сингапур (страна)
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омикрон-штамм коронавируса
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БАНГКОК, 6 дек – РИА Новости. Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen Global, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times.При применении комплект теста может дать один из трех двойных результатов: положительный на COVID-19 и положительный на "омикрон"-штамм, положительный на COVID-19 и отрицательный на "омикрон"-штамм, или отрицательный на COVID-19 и отрицательный на "омикрон"-штамм, говорится в сообщении.Существующие тесты способны определить наличие заражения COVID-19, но не дают ответа на вопрос, каким именно штаммом заражен пациент. На определение штамма уходят дополнительные сутки, напоминает издание. Применение нового теста, разработанного в Сингапуре, поможет сэкономить время, определяя сразу и сам факт заражения, и наличие или отсутствие в организме пациента "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает газета.Новый тест реализуется в сухо-замороженном виде. Одна упаковка содержит 40 индивидуальных тест-комплектов и может храниться при комнатной температуре до года.Компания планирует в ближайшее время начать поставки новых ПЦР-тестов, определяющих заражение "омикрон"-штаммом, в соседние страны региона, говорится в сообщении. По мнению разработчиков теста, он сможет существенно сократить период задержки для путешественников, пересекающих границы государств, сообщает издание.
https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html
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в мире, сингапур (страна), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В Сингапуре создали первый тест для выявления омикрон-штамма коронавируса
В Сингапуре создали специализированный ПЦР-тест для выявления омикрон-штамма коронавируса