В Москве вручат премию "Звезда Театрала-2021"
В Москве вручат премию "Звезда Театрала-2021"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В этот понедельник на сцене Государственного Академического театра имени Евгения Вахтангова состоится XIV торжественная церемония награждения премией "Звезда Театрала", сообщили организаторы.
"По традиции в первый понедельник декабря на сцене Театра Вахтангова самое массовое жюри — многотысячная аудитория поклонников сцены — подведет итоги уходящего театрального сезона и назовет победителей премии зрительских симпатий "Звезда Театрала"-2021, набравших наибольшее число зрительских голосов на сайте премии в 18-ти номинациях", — отмечают организаторы.
Церемония пройдет в COVID-free формате. Кто не сможет ее посетить лично, сможет посмотреть в Сети. Трансляция будет доступна на медиа-платформах журнала "Театрал" (сайт, YouTube-канал) и других СМИ. Плеер будет стоять и на РИА Новости.
"Вот уже 14 лет подряд читатели и зрители подводят итог каждому театральному сезону, номинируя, а затем и голосуя за те актерские и режиссерские работы, которые показались им наиболее интересными", — говорится в сообщении.
В этом году в категории "Лучшая женская роль" выдвинули Викторию Исакову, Татьяну Кравченко и Елену Яковлеву, а за "Лучшую мужскую роль" борются Максим Аверин, Александр Домогаров и Евгений Цыганов.
Звания "Лучший спектакль. Большая форма" могут удостоиться такие постановки, как "И никого не стало" (режиссер Владимир Машков, Театр Олега Табакова), "Король Лир" (Юрий Бутусов, Театр Вахтангова), "Ричард III" (Нина Чусова, Театр Моссовета).
"Лучшим режиссером", по мнению зрителей, достойны стать Юрий Бутусов ("Сын", РАМТ), Владимир Иванов ( Мертвые души", Театр Вахтангова) и Константин Райкин ("Плутни Скапена", Театр "Сатирикон").
Среди других знаменитых театральных деятелей "Звезды театрала" могут удостоиться Вера Алентова, Мария Смольникова, Софья Эрнст, Александр Семчев, Антон Хабаров, Андрей Шимко, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Анна Чиповская, Сергей Безруков, Юрий Стоянов, Антон Шагин и другие.
© Фото : Предоставлено пресс-службой премии "Звезда театрала"/Валерия НовокрещеноваПремия "Звезда театрала"
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Премия "Звезда театрала"
© Фото : Предоставлено пресс-службой премии "Звезда театрала"/Валерия Новокрещенова
© Фото : Предоставлено пресс-службой премии "Звезда театрала"/Валерия Новокрещенова Премия "Звезда театрала"
2 из 2
Премия "Звезда театрала"
© Фото : Предоставлено пресс-службой премии "Звезда театрала"/Валерия Новокрещенова
1 из 2
Премия "Звезда театрала"
© Фото : Предоставлено пресс-службой премии "Звезда театрала"/Валерия Новокрещенова
2 из 2
Премия "Звезда театрала"
© Фото : Предоставлено пресс-службой премии "Звезда театрала"/Валерия Новокрещенова
На сцене Театра им. Вахтангова будут также награждены лауреаты самой почетной номинации "Легенда сцены". Их определяют без зрительского голосования редколлегия журнала "Театрал" и утверждает Общественный совет Премии. В этом году ими стали Лия Ахеджакова, Алексей Бородин и Юрий Григорович.
"Нина Ургант будет награждена посмертно в связи со скоропостижной кончиной", — подчеркивают организаторы.
Ведущими церемонии станут заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко, а награждать номинантов будут знаменитые деятели культуры, среди которых поэт Владимир Вишневский, народный артист России Евгений Герасимов, композитор Александр Журбин, заслуженный врач РФ Зураб Кекелидзе, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист Ирина Петровская и другие.
"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой. Уже 14 лет ее лауреатов определяет аудитория России и зарубежья путем интернет-голосования, номинируя и отбирая лучшие премьерные работы сезона на интернет-портале премии.