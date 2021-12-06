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Исследование показало, какие сладости предпочитают россияне
Исследование показало, какие сладости предпочитают россияне - РИА Новости, 06.12.2021
Исследование показало, какие сладости предпочитают россияне
Большинство россиян тратят на сладости до одной тысячи рублей в месяц, а сильнее всего любят плиточный шоколад и торты, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T06:03
2021-12-06T06:03
общество
россия
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большинство россиян тратят на сладости до одной тысячи рублей в месяц, а сильнее всего любят плиточный шоколад и торты, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Около 40% граждан России ежемесячно тратят на кондитерские изделия от 500 до тысячи рублей. У 35,4% на это уходит менее 500 рублей в месяц, у 13,3% - от 1 до 2 тысяч рублей, а у 6,6% - от 2 до 3 тысяч", - выяснили аналитики. Ещё 4,7% россиян не смогли подсчитать, сколько денег они тратят на сладости.Среди своих любимых сладостей участники опроса назвали плиточный шоколад - так ответили 30,6% опрошенных, торты (23,5%), булки, печенье и другие мучные изделия (20,1%), а также конфеты (19,7%). Меньшим спросом пользуются халва и другие восточные сладости, зефир, пастила, а также варенье, джем, повидло, конфитюр, мармелад. Любителей этих сладостей набралось в общей сложности менее 7%.Примерно треть респондентов (35,4%) покупают кондитерские изделия каждый день, 31,2% опрошенных делают это несколько раз в неделю. Каждый пятый респондент (22%) приобретает кондитерские изделия примерно один раз в месяц, 6,7% - один раз в неделю. Каждый двадцатый россиянин (4,7%) покупает сладкое только по особым случаям, включая праздники.По словам 57,1% граждан, в теории они могли бы полностью отказаться от употребления кондитерских изделий. Остальные 42,9% россиян сомневаются, что могли бы обойтись без сладкого. При этом в случае значительного подорожания любимых лакомств 44% россиян намерены перестать их покупать, еще 20,7% опрошенных в таком случае будут приобретать меньше кондитерских изделий. Чуть более трети респондентов (35,3%) не планируют снижать объём потребляемых сладостей, даже если они сильно подскочат в цене.Аналитики проводили исследование в ноябре среди пяти тысяч совершеннолетних россиян во всех регионах страны.
https://rsport.ria.ru/20211119/shokolad-1759716703.html
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общество, россия
06:03 06.12.2021
 
Исследование показало, какие сладости предпочитают россияне

Исследование "Синергии" показало, что россияне предпочитают всем сладостям шоколад и торты

© Depositphotos / studioMШоколадный торт
Шоколадный торт - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Depositphotos / studioM
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Большинство россиян тратят на сладости до одной тысячи рублей в месяц, а сильнее всего любят плиточный шоколад и торты, говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 40% граждан России ежемесячно тратят на кондитерские изделия от 500 до тысячи рублей. У 35,4% на это уходит менее 500 рублей в месяц, у 13,3% - от 1 до 2 тысяч рублей, а у 6,6% - от 2 до 3 тысяч", - выяснили аналитики. Ещё 4,7% россиян не смогли подсчитать, сколько денег они тратят на сладости.
Среди своих любимых сладостей участники опроса назвали плиточный шоколад - так ответили 30,6% опрошенных, торты (23,5%), булки, печенье и другие мучные изделия (20,1%), а также конфеты (19,7%). Меньшим спросом пользуются халва и другие восточные сладости, зефир, пастила, а также варенье, джем, повидло, конфитюр, мармелад. Любителей этих сладостей набралось в общей сложности менее 7%.
Примерно треть респондентов (35,4%) покупают кондитерские изделия каждый день, 31,2% опрошенных делают это несколько раз в неделю. Каждый пятый респондент (22%) приобретает кондитерские изделия примерно один раз в месяц, 6,7% - один раз в неделю. Каждый двадцатый россиянин (4,7%) покупает сладкое только по особым случаям, включая праздники.
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По словам 57,1% граждан, в теории они могли бы полностью отказаться от употребления кондитерских изделий. Остальные 42,9% россиян сомневаются, что могли бы обойтись без сладкого. При этом в случае значительного подорожания любимых лакомств 44% россиян намерены перестать их покупать, еще 20,7% опрошенных в таком случае будут приобретать меньше кондитерских изделий. Чуть более трети респондентов (35,3%) не планируют снижать объём потребляемых сладостей, даже если они сильно подскочат в цене.
Аналитики проводили исследование в ноябре среди пяти тысяч совершеннолетних россиян во всех регионах страны.
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