https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317410.html
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях - РИА Новости, 06.12.2021
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели выразил соболезнования главе МО Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:57
2021-12-06T08:57
2021-12-06T08:57
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели выразил соболезнования главе МО Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи гибелью людей в результате наводнения на юге-востоке страны."Прежде всего хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан (штат Андхра-Прадеш)", - сказал Шойгу в начале встречи с индийским коллегой в понедельник.Он добавил, что всегда с удовольствием приезжает в эту страну.По сообщению газеты The Times of India, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в ноябре в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений более 40 человек погибли, более 100 пропали без вести.
https://ria.ru/20211121/indiya-1760047384.html
https://ria.ru/20211025/navodnenie-1756152748.html
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в мире, нью-дели, сергей шойгу, андхра-прадеш, раджнатх сингх, россия
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях
Министр обороны Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях