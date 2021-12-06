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https://ria.ru/20211206/shoygu-1762317410.html
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях - РИА Новости, 06.12.2021
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели выразил соболезнования главе МО Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T08:57
2021-12-06T08:57
в мире
нью-дели
сергей шойгу
андхра-прадеш
раджнатх сингх
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели выразил соболезнования главе МО Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи гибелью людей в результате наводнения на юге-востоке страны."Прежде всего хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан (штат Андхра-Прадеш)", - сказал Шойгу в начале встречи с индийским коллегой в понедельник.Он добавил, что всегда с удовольствием приезжает в эту страну.По сообщению газеты The Times of India, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в ноябре в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений более 40 человек погибли, более 100 пропали без вести.
https://ria.ru/20211121/indiya-1760047384.html
https://ria.ru/20211025/navodnenie-1756152748.html
нью-дели
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в мире, нью-дели, сергей шойгу, андхра-прадеш, раджнатх сингх, россия
08:57 06.12.2021
 
Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях

Министр обороны Шойгу выразил соболезнования Индии из-за гибели людей при наводнениях

© РИА Новости / Алексей Даничев Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече в Нью-Дели выразил соболезнования главе МО Индии Раджнатху Сингху и всему индийскому народу в связи гибелью людей в результате наводнения на юге-востоке страны.
"Прежде всего хотел бы выразить искренние соболезнования всему индийскому народу и особенно семьям пострадавших от масштабных наводнений на юго-востоке Индии, повлекших гибель десятков индийских граждан (штат Андхра-Прадеш)", - сказал Шойгу в начале встречи с индийским коллегой в понедельник.
Последствия наводнений в штате Андхра-Прадеш, Индия - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 14:57
В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек
Он добавил, что всегда с удовольствием приезжает в эту страну.
По сообщению газеты The Times of India, в юго-восточном штате Андхра-Прадеш в ноябре в результате сильных муссонных ливней и вызванных ими наводнений более 40 человек погибли, более 100 пропали без вести.
Люди пытаются вытащить автомобиль после наводнения в Индии - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 15:48
Число погибших от наводнений на севере Индии выросло до 76 человек
 
В миреНью-ДелиСергей ШойгуАндхра-ПрадешРаджнатх СингхРоссия
 
 
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