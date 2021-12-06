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https://ria.ru/20211206/sevastopol-1762427049.html
Сенатор от Севастополя выступила против идеи объединения города с Крымом
Сенатор от Севастополя выступила против идеи объединения города с Крымом - РИА Новости, 06.12.2021
Сенатор от Севастополя выступила против идеи объединения города с Крымом
Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева не согласилась с идеей объединения города с Республикой Крым в единый регион, подчеркнув, что... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:30
2021-12-06T17:30
политика
севастополь
республика крым
совет федерации рф
сергей цеков
екатерина алтабаева
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева не согласилась с идеей объединения города с Республикой Крым в единый регион, подчеркнув, что военно-стратегическое и экономическое положение города, а также историческая ретроспектива определили в 2014 году появление в стране этих двух субъектов.Сенатор от республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков высказал мнение, что Севастополь и Крым должны быть единым субъектом в составе Российской Федерации."У меня диаметрально противоположная точка зрения, и вот почему. Когда в 2014 году были созданы два новых субъекта РФ, это решение имело систему доводов. Прежде всего оценивалось военно-стратегическое, а также политическое и экономическое положение Крыма и Севастополя. Но кроме того, что Севастополь – база Черноморского флота и у него особый статус, есть еще историческая ретроспектива", - сказала Алтабаева РИА Новости.Она напомнила, что Таврическая губерния была выделена из Новороссии в 1802 году, и Севастополь, основанный в 1783 году, не входил в ее состав. В 1804 году город стал основной базой Черноморского флота, и ситуация сохранялась таковой до окончания Крымской войны. Во второй половине XIX века Севастополь на 10 лет вошел в состав губернии, но был вновь выведен из нее с прямым подчинением государю, добавила сенатор."В XX веке после гражданской войны город был в составе автономной Крымской ССР, а после войны он стал городом республиканского подчинения в составе РСФСР. После включения Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году Севастополь не поменял свой статус – он не входил в состав Крыма, а напрямую подчинялся Киеву… Не амбиции и не поспешные решения легли в основу решений, вошедших в конституцию нашей страны. Крым и Севастополь - это два соседних субъекта на крымском полуострове", - сказала сенатор.Она добавила, что экономические и связи субъектов естественным образом остаются самыми тесными. Однако принятое в 2014 году решение о создании двух регионов имеет под собой важные основания для всей страны, считает сенатор.
https://ria.ru/20211206/region-1762364771.html
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севастополь
республика крым
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политика, севастополь, республика крым, совет федерации рф, сергей цеков, екатерина алтабаева, россия
17:30 06.12.2021
 
Сенатор от Севастополя выступила против идеи объединения города с Крымом

Сенатор Алтабаева выступила против идеи объединения Крыма и Севастополя в один регион

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева не согласилась с идеей объединения города с Республикой Крым в единый регион, подчеркнув, что военно-стратегическое и экономическое положение города, а также историческая ретроспектива определили в 2014 году появление в стране этих двух субъектов.
Сенатор от республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков высказал мнение, что Севастополь и Крым должны быть единым субъектом в составе Российской Федерации.
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"У меня диаметрально противоположная точка зрения, и вот почему. Когда в 2014 году были созданы два новых субъекта РФ, это решение имело систему доводов. Прежде всего оценивалось военно-стратегическое, а также политическое и экономическое положение Крыма и Севастополя. Но кроме того, что Севастополь – база Черноморского флота и у него особый статус, есть еще историческая ретроспектива", - сказала Алтабаева РИА Новости.
Она напомнила, что Таврическая губерния была выделена из Новороссии в 1802 году, и Севастополь, основанный в 1783 году, не входил в ее состав. В 1804 году город стал основной базой Черноморского флота, и ситуация сохранялась таковой до окончания Крымской войны. Во второй половине XIX века Севастополь на 10 лет вошел в состав губернии, но был вновь выведен из нее с прямым подчинением государю, добавила сенатор.
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"В XX веке после гражданской войны город был в составе автономной Крымской ССР, а после войны он стал городом республиканского подчинения в составе РСФСР. После включения Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году Севастополь не поменял свой статус – он не входил в состав Крыма, а напрямую подчинялся Киеву… Не амбиции и не поспешные решения легли в основу решений, вошедших в конституцию нашей страны. Крым и Севастополь - это два соседних субъекта на крымском полуострове", - сказала сенатор.
Она добавила, что экономические и связи субъектов естественным образом остаются самыми тесными. Однако принятое в 2014 году решение о создании двух регионов имеет под собой важные основания для всей страны, считает сенатор.
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ПолитикаСевастопольРеспублика КрымСовет Федерации РФСергей ЦековЕкатерина АлтабаеваРоссия
 
 
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