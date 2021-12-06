Сенатор от Севастополя выступила против идеи объединения города с Крымом
Сенатор Алтабаева выступила против идеи объединения Крыма и Севастополя в один регион
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева не согласилась с идеей объединения города с Республикой Крым в единый регион, подчеркнув, что военно-стратегическое и экономическое положение города, а также историческая ретроспектива определили в 2014 году появление в стране этих двух субъектов.
Сенатор от республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков высказал мнение, что Севастополь и Крым должны быть единым субъектом в составе Российской Федерации.
"У меня диаметрально противоположная точка зрения, и вот почему. Когда в 2014 году были созданы два новых субъекта РФ, это решение имело систему доводов. Прежде всего оценивалось военно-стратегическое, а также политическое и экономическое положение Крыма и Севастополя. Но кроме того, что Севастополь – база Черноморского флота и у него особый статус, есть еще историческая ретроспектива", - сказала Алтабаева РИА Новости.
Она напомнила, что Таврическая губерния была выделена из Новороссии в 1802 году, и Севастополь, основанный в 1783 году, не входил в ее состав. В 1804 году город стал основной базой Черноморского флота, и ситуация сохранялась таковой до окончания Крымской войны. Во второй половине XIX века Севастополь на 10 лет вошел в состав губернии, но был вновь выведен из нее с прямым подчинением государю, добавила сенатор.
"В XX веке после гражданской войны город был в составе автономной Крымской ССР, а после войны он стал городом республиканского подчинения в составе РСФСР. После включения Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году Севастополь не поменял свой статус – он не входил в состав Крыма, а напрямую подчинялся Киеву… Не амбиции и не поспешные решения легли в основу решений, вошедших в конституцию нашей страны. Крым и Севастополь - это два соседних субъекта на крымском полуострове", - сказала сенатор.
Она добавила, что экономические и связи субъектов естественным образом остаются самыми тесными. Однако принятое в 2014 году решение о создании двух регионов имеет под собой важные основания для всей страны, считает сенатор.
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