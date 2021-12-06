https://ria.ru/20211206/saturatsiya-1762305929.html
Как правильно мерить сатурацию
Врач назвал ошибки при измерении сатурации - РИА Новости, 06.12.2021
Как правильно мерить сатурацию
Насыщенность крови кислородом – важный показатель состояния дыхательной системы. Как добиться точного результата при измерении уровня сатурации, рассказал в... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T02:08
2021-12-06T02:08
2021-12-06T02:08
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алексей хухрев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Насыщенность крови кислородом – важный показатель состояния дыхательной системы. Как добиться точного результата при измерении уровня сатурации, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.По его словам, у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. При воспалительных процессах в легких сатурация снижается, поэтому этот показатель важен при диагностике COVID-19. Для того, чтобы пульсоксиметр – прибор для определения содержания кислорода в крови – давал верные показания, нужно соблюдать ряд правил.В том числе, отметил Алексей Хухрев, перед измерением сатурации не нужно курить: курение сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром прежде, чем вставлять палец в пульсоксиметр, лучше стереть лак.Не следует измерять уровень сатурации сразу после того, как вы вошли в теплое помещение с холода.То же самое, продолжил он, происходит и при обезвоживании: капилляры сокращаются, и показатель сатурации снижается.Точность показания также зависит от позы человека. Пользоваться пульсоксиметром следует в положении сидя, предупредил Алексей Хухрев."Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется "рестриктивный эффект", то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%", – уточнил кандидат медицинских наук.Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, то это тревожный признак и следует посмотреть, нет ли других признаков дыхательной недостаточности, добавил врач."Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу", – заключил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210521/pulsoksimetr-1733299781.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/pulsoksimetr-1585355973.html
https://ria.ru/20200605/1572511252.html
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общество, коронавирус covid-19, алексей хухрев
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Насыщенность крови кислородом – важный показатель состояния дыхательной системы. Как добиться точного результата при измерении уровня сатурации, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев
.
По его словам, у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. При воспалительных процессах в легких сатурация снижается, поэтому этот показатель важен при диагностике COVID-19. Для того, чтобы пульсоксиметр – прибор для определения содержания кислорода в крови – давал верные показания, нужно соблюдать ряд правил.
В том числе, отметил Алексей Хухрев, перед измерением сатурации не нужно курить: курение сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром прежде, чем вставлять палец в пульсоксиметр, лучше стереть лак.
Не следует измерять уровень сатурации сразу после того, как вы вошли в теплое помещение с холода.
"На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце", – пояснил врач.
То же самое, продолжил он, происходит и при обезвоживании: капилляры сокращаются, и показатель сатурации снижается.
Точность показания также зависит от позы человека. Пользоваться пульсоксиметром следует в положении сидя, предупредил Алексей Хухрев.
"Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется "рестриктивный эффект", то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%", – уточнил кандидат медицинских наук.
Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, то это тревожный признак и следует посмотреть, нет ли других признаков дыхательной недостаточности, добавил врач.
"Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу", – заключил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.