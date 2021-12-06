https://ria.ru/20211206/saturatsiya-1762305929.html

Как правильно мерить сатурацию

Врач назвал ошибки при измерении сатурации - РИА Новости, 06.12.2021

Как правильно мерить сатурацию

Насыщенность крови кислородом – важный показатель состояния дыхательной системы. Как добиться точного результата при измерении уровня сатурации, рассказал в... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T02:08

2021-12-06T02:08

2021-12-06T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

алексей хухрев

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Насыщенность крови кислородом – важный показатель состояния дыхательной системы. Как добиться точного результата при измерении уровня сатурации, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.По его словам, у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. При воспалительных процессах в легких сатурация снижается, поэтому этот показатель важен при диагностике COVID-19. Для того, чтобы пульсоксиметр – прибор для определения содержания кислорода в крови – давал верные показания, нужно соблюдать ряд правил.В том числе, отметил Алексей Хухрев, перед измерением сатурации не нужно курить: курение сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром прежде, чем вставлять палец в пульсоксиметр, лучше стереть лак.Не следует измерять уровень сатурации сразу после того, как вы вошли в теплое помещение с холода.То же самое, продолжил он, происходит и при обезвоживании: капилляры сокращаются, и показатель сатурации снижается.Точность показания также зависит от позы человека. Пользоваться пульсоксиметром следует в положении сидя, предупредил Алексей Хухрев."Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется "рестриктивный эффект", то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%", – уточнил кандидат медицинских наук.Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, то это тревожный признак и следует посмотреть, нет ли других признаков дыхательной недостаточности, добавил врач."Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу", – заключил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210521/pulsoksimetr-1733299781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/pulsoksimetr-1585355973.html

https://ria.ru/20200605/1572511252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, коронавирус covid-19, алексей хухрев