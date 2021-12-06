https://ria.ru/20211206/sanktsii-1762364383.html

Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека

Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека - РИА Новости, 06.12.2021

Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека

Европейский союз на год — до 8 декабря 2022 года — продлил действие режима санкций за "серьезные нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:08

2021-12-06T13:08

2021-12-06T15:19

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БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Европейский союз на год — до 8 декабря 2022 года — продлил действие режима санкций за "серьезные нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся несколько россиян. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.Ограничения будут действовать в отношении всех членов списка, за исключением одного скончавшегося физлица. "Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации", — уточняется в заявлении европейских властей.Постоянные представители стран ЕС согласовали продление еще 24 ноября.Глобальный режим санкций ЕС за нарушения в области прав человека введен в действие 8 декабря 2020 года. Его разработку в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.Евросоюз 2 марта впервые применил его против четырех граждан России. В конце месяца в список добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.Режим предусматривает ограничения за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер воздействия — заморозка активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих фигурантам перечня, запрет на их въезд в Европу или транзит через территорию Союза.Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в число преступлений, наказание за которые применяется по этому режиму.В конце апреля МИД в ответ на санкции опубликовал список из восьми граждан ЕС, которым запретили въезд в Россию. Туда попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/chelovek-1762004260.html

https://ria.ru/20211124/polsha-1760608186.html

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