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Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека
Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека - РИА Новости, 06.12.2021
Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека
Европейский союз на год — до 8 декабря 2022 года — продлил действие режима санкций за "серьезные нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:08
2021-12-06T15:19
в мире
евросоюз
россия
еврокомиссия
совет ес
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Европейский союз на год — до 8 декабря 2022 года — продлил действие режима санкций за "серьезные нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся несколько россиян. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.Ограничения будут действовать в отношении всех членов списка, за исключением одного скончавшегося физлица. "Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации", — уточняется в заявлении европейских властей.Постоянные представители стран ЕС согласовали продление еще 24 ноября.Глобальный режим санкций ЕС за нарушения в области прав человека введен в действие 8 декабря 2020 года. Его разработку в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.Евросоюз 2 марта впервые применил его против четырех граждан России. В конце месяца в список добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.Режим предусматривает ограничения за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер воздействия — заморозка активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих фигурантам перечня, запрет на их въезд в Европу или транзит через территорию Союза.Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в число преступлений, наказание за которые применяется по этому режиму.В конце апреля МИД в ответ на санкции опубликовал список из восьми граждан ЕС, которым запретили въезд в Россию. Туда попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
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в мире, евросоюз, россия, еврокомиссия, совет ес, европарламент
13:08 06.12.2021 (обновлено: 15:19 06.12.2021)
 
Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека

Евросоюз продлил на год санкции за нарушение прав человека, в том числе против россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости. Европейский союз на год — до 8 декабря 2022 года — продлил действие режима санкций за "серьезные нарушения прав человека", в числе фигурантов которого находятся несколько россиян. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Ограничения будут действовать в отношении всех членов списка, за исключением одного скончавшегося физлица. "Таким образом, санкции включают 14 физлиц и четыре организации", — уточняется в заявлении европейских властей.
Постоянные представители стран ЕС согласовали продление еще 24 ноября.
Глобальный режим санкций ЕС за нарушения в области прав человека введен в действие 8 декабря 2020 года. Его разработку в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Евросоюз 2 марта впервые применил его против четырех граждан России. В конце месяца в список добавили 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, России, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.
Режим предусматривает ограничения за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Среди мер воздействия — заморозка активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих фигурантам перечня, запрет на их въезд в Европу или транзит через территорию Союза.
Депутаты Европарламента настаивают на включении коррупции в число преступлений, наказание за которые применяется по этому режиму.
В конце апреля МИД в ответ на санкции опубликовал список из восьми граждан ЕС, которым запретили въезд в Россию. Туда попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.
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