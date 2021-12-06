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В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям
В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям - РИА Новости, 06.12.2021
В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям
Генассамблея ООН приняла российско-американскую резолюцию, в которой заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T23:24
2021-12-06T23:24
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ООН, 6 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российско-американскую резолюцию, в которой заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях, передает корреспондент РИА Новости.Резолюция принята без голосования.Соавторами документа выступил ряд государств, среди которых Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Республика Корея, Япония, ЮАР и другие.В резолюции сказано, что ГА ООН считает необходимым "предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях".Согласно резолюции, ГА ООН подчеркивает, что в интересах всех государств - содействовать использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях и предотвращать конфликты, возникающие в результате их использования.Авторы напоминают, что ряд государств наращивают потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий в военных целях и что "использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным".В резолюции говорится, что ГА ООН выражает озабоченность по поводу злонамеренной деятельности с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру, в том числе обеспечивающую оказание основных услуг населению.Как сказано в документе, ГА ООН подтверждает, что "добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности". Такие нормы, согласно тексту, устанавливают стандарты ответственного поведения государств.В то же время, как отмечается в тексте, ГА ООН подтверждает, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы. Согласно резолюции, ГА ООН отмечает возможность разработки в будущем дополнительных обязательств при необходимости.
https://ria.ru/20211206/khakery-1762472217.html
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в мире, технологии, сша, япония, оон, юар, франция, россия
23:24 06.12.2021
 
В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям

В ООН приняли резолюцию России и США против применения IT-технологий в преступных целях

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 6 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российско-американскую резолюцию, в которой заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюция принята без голосования.
Соавторами документа выступил ряд государств, среди которых Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Республика Корея, Япония, ЮАР и другие.
В резолюции сказано, что ГА ООН считает необходимым "предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях".
Согласно резолюции, ГА ООН подчеркивает, что в интересах всех государств - содействовать использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях и предотвращать конфликты, возникающие в результате их использования.
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Авторы напоминают, что ряд государств наращивают потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий в военных целях и что "использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным".
В резолюции говорится, что ГА ООН выражает озабоченность по поводу злонамеренной деятельности с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру, в том числе обеспечивающую оказание основных услуг населению.
Как сказано в документе, ГА ООН подтверждает, что "добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности". Такие нормы, согласно тексту, устанавливают стандарты ответственного поведения государств.
В то же время, как отмечается в тексте, ГА ООН подтверждает, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы. Согласно резолюции, ГА ООН отмечает возможность разработки в будущем дополнительных обязательств при необходимости.
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