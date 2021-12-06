https://ria.ru/20211206/rezolyutsiya-1762475069.html

В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям

В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям - РИА Новости, 06.12.2021

В ООН приняли резолюцию России и США по киберпреступлениям

Генассамблея ООН приняла российско-американскую резолюцию, в которой заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T23:24

2021-12-06T23:24

2021-12-06T23:24

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ООН, 6 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российско-американскую резолюцию, в которой заявляется о необходимости не допускать использования информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях, передает корреспондент РИА Новости.Резолюция принята без голосования.Соавторами документа выступил ряд государств, среди которых Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Республика Корея, Япония, ЮАР и другие.В резолюции сказано, что ГА ООН считает необходимым "предотвратить использование информационных ресурсов или технологий в преступных или террористических целях".Согласно резолюции, ГА ООН подчеркивает, что в интересах всех государств - содействовать использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях и предотвращать конфликты, возникающие в результате их использования.Авторы напоминают, что ряд государств наращивают потенциал в сфере информационно-коммуникационных технологий в военных целях и что "использование ИКТ в будущих конфликтах между государствами становится более вероятным".В резолюции говорится, что ГА ООН выражает озабоченность по поводу злонамеренной деятельности с использованием ИКТ, нацеленной на критически важную инфраструктуру, в том числе обеспечивающую оказание основных услуг населению.Как сказано в документе, ГА ООН подтверждает, что "добровольные, не имеющие обязательной силы нормы ответственного поведения государств могут снизить риски для международного мира, безопасности и стабильности". Такие нормы, согласно тексту, устанавливают стандарты ответственного поведения государств.В то же время, как отмечается в тексте, ГА ООН подтверждает, что с учетом уникальных свойств ИКТ со временем могут быть разработаны дополнительные нормы. Согласно резолюции, ГА ООН отмечает возможность разработки в будущем дополнительных обязательств при необходимости.

https://ria.ru/20211206/khakery-1762472217.html

https://ria.ru/20211116/kiberprestupleniya-1759358491.html

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в мире, технологии, сша, япония, оон, юар, франция, россия