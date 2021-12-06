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Россия вошла в число мощнейших стран Азии
Россия вошла в пятерку мощнейших стран Азии - РИА Новости, 06.12.2021
Россия вошла в число мощнейших стран Азии
Россия заняла пятое место в "рейтинге азиатской мощи", опубликованном австралийским аналитическим центром The Lowy Institute. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:36
2021-12-06T23:27
в мире
сша
австралия
китай
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия заняла пятое место в "рейтинге азиатской мощи", опубликованном австралийским аналитическим центром The Lowy Institute.Лидером стали США с 82,2 балла, на второй строчке — Китай (74,6), тройку замкнула Япония (38,7). Россию, которая набрала 33 балла, обошла Индия с 37,7.За год сильнее всего выросли показатели Соединенных Штатов (+0,6 балла), Брунея и Шри-Ланки. Мощь Малайзии, Японии и Индии сократилась больше других. Россия за год потеряла половину пункта. При этом она оказалась второй по стрессоустойчивости, третьей — по военному потенциалу, четвертой — по будущим ресурсам и дипломатическому влиянию.Помимо этого, аналитики составили список использования ресурсов для расширения странами сферы влияния. Его возглавила Япония, в то время как Россия расположилась на предпоследнем месте. Авторы объяснили это географическим положением государства на периферии Азии."Рейтинг азиатской мощи" публикуется с 2018 года. Авторы сравнивают страны по 131 показателю в восьми сферах: военный и экономический потенциал, оборонные сети, экономические отношения, дипломатическое и культурное влияние, стрессоустойчивость, будущие ресурсы. Большая часть оценивается экспертами самостоятельно, учитываются и различные международные рейтинги.Аналитический центр The Lowy Institute позиционирует себя как независимый, но получает финансирование не только от своего основателя, австралийско-израильского миллиардера Фрэнка Лоуи, но и от международных корпораций и правительства Австралии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211206/oruzhie-1762352766.html
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в мире, сша, австралия, китай, россия
19:36 06.12.2021 (обновлено: 23:27 06.12.2021)
 
Россия вошла в пятерку мощнейших стран Азии

Россия заняла пятое место рейтинга азиатской мощи The Lowy Institute

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБТР
БТР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия заняла пятое место в "рейтинге азиатской мощи", опубликованном австралийским аналитическим центром The Lowy Institute.
Лидером стали США с 82,2 балла, на второй строчке — Китай (74,6), тройку замкнула Япония (38,7). Россию, которая набрала 33 балла, обошла Индия с 37,7.
За год сильнее всего выросли показатели Соединенных Штатов (+0,6 балла), Брунея и Шри-Ланки. Мощь Малайзии, Японии и Индии сократилась больше других. Россия за год потеряла половину пункта. При этом она оказалась второй по стрессоустойчивости, третьей — по военному потенциалу, четвертой — по будущим ресурсам и дипломатическому влиянию.
Помимо этого, аналитики составили список использования ресурсов для расширения странами сферы влияния. Его возглавила Япония, в то время как Россия расположилась на предпоследнем месте. Авторы объяснили это географическим положением государства на периферии Азии.
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"Рейтинг азиатской мощи" публикуется с 2018 года. Авторы сравнивают страны по 131 показателю в восьми сферах: военный и экономический потенциал, оборонные сети, экономические отношения, дипломатическое и культурное влияние, стрессоустойчивость, будущие ресурсы. Большая часть оценивается экспертами самостоятельно, учитываются и различные международные рейтинги.
Аналитический центр The Lowy Institute позиционирует себя как независимый, но получает финансирование не только от своего основателя, австралийско-израильского миллиардера Фрэнка Лоуи, но и от международных корпораций и правительства Австралии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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