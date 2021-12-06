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Сенатор выступил за объединение Крыма и Севастополя в единый регион
Сенатор выступил за объединение Крыма и Севастополя в единый регион - РИА Новости, 06.12.2021
Сенатор выступил за объединение Крыма и Севастополя в единый регион
Севастополь и Крым должны быть единым субъектом в составе Российской Федерации, считает сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:09
2021-12-06T13:09
политика
севастополь
республика крым
михаил горбачев
леонид кравчук
сергей цеков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Севастополь и Крым должны быть единым субъектом в составе Российской Федерации, считает сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков."Я вам скажу, самостоятельность – такая вещь, которая манит очень многих. Даже в наше время. Вот, допустим, есть Крым. Но очень часто говорят: Крым и город Севастополь. Все правильно – есть Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Я, например, считаю, что должен быть один субъект Российской Федерации – Крым, Республика Крым, в составе которой должен быть город Севастополь", - сказал Цеков на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной 30-летию распада СССР.Он подверг критике провозглашение республиками, входившими в состав СССР в 1991 году актов о суверенитете и независимости. Сенатор от Крыма высказал мнение, что развал Советского Союза был продиктован желанием властей союзных республик устранить союзную власть во главе с Михаилом Горбачевым. По мнению Цекова, активная пропаганда идеи независимости и самостоятельности, прежде всего со стороны украинского руководства и Леонида Кравчука, в 1991 году привела к "одурманиванию и оболваниванию людей".
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севастополь
республика крым
россия
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политика, севастополь, республика крым, михаил горбачев, леонид кравчук, сергей цеков, россия
13:09 06.12.2021
 
Сенатор выступил за объединение Крыма и Севастополя в единый регион

Сенатор Цеков выступил за объединение Крыма и Севастополя в единый регион

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Севастополь и Крым должны быть единым субъектом в составе Российской Федерации, считает сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Я вам скажу, самостоятельность – такая вещь, которая манит очень многих. Даже в наше время. Вот, допустим, есть Крым. Но очень часто говорят: Крым и город Севастополь. Все правильно – есть Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Я, например, считаю, что должен быть один субъект Российской Федерации – Крым, Республика Крым, в составе которой должен быть город Севастополь", - сказал Цеков на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня", посвященной 30-летию распада СССР.
Он подверг критике провозглашение республиками, входившими в состав СССР в 1991 году актов о суверенитете и независимости. Сенатор от Крыма высказал мнение, что развал Советского Союза был продиктован желанием властей союзных республик устранить союзную власть во главе с Михаилом Горбачевым. По мнению Цекова, активная пропаганда идеи независимости и самостоятельности, прежде всего со стороны украинского руководства и Леонида Кравчука, в 1991 году привела к "одурманиванию и оболваниванию людей".
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ПолитикаСевастопольРеспублика КрымМихаил ГорбачевЛеонид КравчукСергей ЦековРоссия
 
 
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