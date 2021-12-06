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День святого Николая в католических странах

День святого Николая в католических странах - РИА Новости, 06.12.2021

День святого Николая в католических странах

Католическая церковь отмечает день памяти святого Николая (Saint Nicholas Day) 6 декабря. С этой даты начинается череда рождественских праздников у католиков. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T00:36

2021-12-06T00:36

2021-12-06T00:36

справки

николай чудотворец

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Католическая церковь отмечает день памяти святого Николая (Saint Nicholas Day) 6 декабря. С этой даты начинается череда рождественских праздников у католиков. О добродетельной жизни святого известно немного. Святой Николай из Миры (город в древней Ликии, ныне город Демре в Турции), известный как Николай Чудотворец, родился примерно в 270 году. По преданию, он был сыном состоятельных родителей из Патары в Ликии, провинции Малой Азии. Некоторые биографы считали, что он был единственным и поздним ребенком в семье. Оставшись сиротой в молодом возрасте, будущий святой употребил значительное состояние, доставшееся ему от родителей, на добрые и богоугодные дела, вел аскетический образ жизни и готовился к принятию сана. Его дядя – епископ рукоположил его в пресвитеры.Предание рассказывает, что когда освободилась епископская кафедра в Мирах, ликийские епископы долго не могли избрать нового епископа, пока им не было указано на пресвитера Николая в особом знамении.Во время Великого гонения на христиан, начатого императором Диоклетианом, попал в тюрьму, выйдя из нее при императоре Лицинии, вернулся на свою кафедру, скончался около 345 года.Житие святителя Николая рассказывает о множестве его добрых дел: как он помогал бедным и обездоленным, как тайно подбрасывал детям монетки и еду в выставленные за дверь башмаки, как помогал бедным девушкам выйти замуж, дав денег на приданое.Святой Николай также является покровителем моряков и мореплавателей.Святой был погребен в Мирах Ликийских, и его мощи, источавшие миро, а также чудеса, происходившие на его могиле, стали привлекать множество почитателей.В середине марта 1087 года 72 моряка из города Бари (по другим данным, это были норманнские рыцари) привезли мощи святого Николая в Бари, похитив их из склепа в городе Мира, который тогда находился под турецким владычеством.Практически сразу после прибытия бесценных мощей бенедиктинский аббат Элиа начал строительство сооружения, предназначенного для хранения похищенных реликвий. Строительство базилики длилось более века, однако уже в 1089 году папа римский Урбан II смог освятить крипту, а в 1105 году, после смерти Элиа, новый аббат занялся отделкой внутреннего пространства церкви. Освящение всей базилики состоялось в 1197 году. В 1088 году папа Урбан II официально установил литургическое празднование перенесения мощей святого Николая на 9 мая. На византийском востоке этот праздник не приняли, а на Руси он получил широкое распространение.Примерно в X веке в Кельнском кафедральном соборе стали раздавать ученикам церковно-приходской школы фрукты и выпечку 6 декабря, в день памяти святого Николая, который стал почитаться на Западе как покровитель детей. Вскоре эта традиция вышла далеко за пределы германского города и распространилась по всей Европе. В домах на ночь стали, вспоминая древние легенды, вешать специально изготовленные башмачки или чулочки, для того, чтобы святому Николаю было куда положить свои подарки.В каждой европейской стране существуют свои традиции и обычаи, связанные с празднованием этого дня. В Нидерландах этот зимний праздник ждут с нетерпением не только дети, но и взрослые. Святой Николай является покровителем Амстердама, и главный католический храм города назван в его честь. Накануне дня Святого Николая, вечером 5 декабря, существует традиция дарить друг другу подарки, которые упаковываются в красиво украшенные коробки.Во Франции День святого Николая активно празднуется в восточной части страны. Особенно почитают Николая Чудотворца в Лотарингии, где он считается святым-покровителем. Здесь, в небольшом городке Сан-Николя-де-Пор находится базилика Сан-Николя, в которой хранятся святыни, с ним связанные. День святителя Николая, который празднуется еще со средних веков, является официальным праздником региона.В Германии в ночь на 6 декабря дети вывешивают башмачки (Nikolaus-Stiefel) или носочки, которые святой Николай наполняет подарками, оценивая, вели ли себя владельцы хорошо.В Венгрии и Румынии дети обычно оставляют свои башмаки на подоконнике в ночь на 6 декабря. На следующее утро Николай (Szent Miklos или Mikulas в Венгрии, Mos Nicolae или Sfantul Nicolae – в Румынии) кладет в них конфеты и сувениры.Праздником святого Микулаша, как в Чехии называют святого Николая, традиционно открывается рождественский сезон. Считается, что в этот день святой Николай путешествует по улицам, квартирам и отелям Праги, одаривая послушных детей фруктами и сладостями, в то время как хулиганы и бездельники обнаруживают в рождественских носочках картофелину или кусок угля. Именно поэтому в ожидании праздника дети стараются не шалить, и, как правило, без подарков от святого Николая не остается никто.В День святого Николая не только дарят и получают подарки, но и стараются исполнять чье-то заветное желание. Это может быть денежная помощь нищим, игрушки, сладости и одежда для детей-сирот и другая помощь нуждающимся. Полагают, что именно католический святой Николай стал прообразом Санта Клауса. Известное всему миру имя "Санта Клаус" возникло от искаженного произношения голландской транскрипции "Святой Николай" – Sinterklaas.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, николай чудотворец