https://ria.ru/20211206/podrostok-1762471958.html

На Ставрополье проверят причастность подростка к убийству мальчика

На Ставрополье проверят причастность подростка к убийству мальчика - РИА Новости, 06.12.2021

На Ставрополье проверят причастность подростка к убийству мальчика

Следователи на Ставрополье проверяют подростка, нашедшего ружьё, на причастность к убийству 13-летнего мальчика, сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T22:32

2021-12-06T22:32

2021-12-06T22:33

происшествия

дети

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

советский

россия

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ПЯТИГОРСК, 6 дек - РИА Новости. Следователи на Ставрополье проверяют подростка, нашедшего ружьё, на причастность к убийству 13-летнего мальчика, сообщает следственное управление СК по региону."В воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего жителя села Нины Советского округа. Незамедлительно следователями СК России совместно с сотрудниками полиции были организованы поиски мальчика. В этот же день было обнаружено тело подростка, с огнестрельным ранением груди", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. "В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется 16-летний знакомый малолетнего", - отмечено в сообщении.По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний подросток нашел в лесополосе охотничье ружье, о чем никому не сообщил. "Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошёл выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье", - добавлено в сообщении.По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в СК."По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца аппаратом прокуратуры края взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего в Советском городском округе", - сообщили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20211206/politseyskiy-1762394073.html

https://ria.ru/20211206/proisshestviya-1762343987.html

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происшествия, дети, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), советский , россия