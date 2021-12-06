22:32 06.12.2021 (обновлено: 22:33 06.12.2021)
На Ставрополье проверят причастность подростка к убийству мальчика
СК по Ставропольскому краю проверит причастность подростка к убийству 13-летнего мальчика
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
ПЯТИГОРСК, 6 дек - РИА Новости. Следователи на Ставрополье проверяют подростка, нашедшего ружьё, на причастность к убийству 13-летнего мальчика, сообщает следственное управление СК по региону.
"В воскресенье в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летнего жителя села Нины Советского округа. Незамедлительно следователями СК России совместно с сотрудниками полиции были организованы поиски мальчика. В этот же день было обнаружено тело подростка, с огнестрельным ранением груди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве. "В настоящее время на причастность к совершению преступления проверяется 16-летний знакомый малолетнего", - отмечено в сообщении.
По предварительным данным следствия, в 2019 году 16-летний подросток нашел в лесополосе охотничье ружье, о чем никому не сообщил. "Днем 5 декабря текущего года он и 13-летний мальчик пошли за грибами в лесополосу, расположенную недалеко от села Нины. С собой у 16-летнего было найденное ружье, из которого и произошёл выстрел в сторону малолетнего. Испугавшись, подросток скрылся с места происшествия и спрятал ружье", - добавлено в сообщении.
По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнули в СК.
"По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца аппаратом прокуратуры края взят на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетнего в Советском городском округе", - сообщили в надзорном ведомстве.