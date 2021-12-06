https://ria.ru/20211206/peterburg-1762331690.html

СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины

СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины - РИА Новости, 06.12.2021

СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины

СК начал доследственную проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры на 11-м этаже женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:45

2021-12-06T10:45

2021-12-06T10:45

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. СК начал доследственную проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры на 11-м этаже женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.Пожар в квартире на 11-м этаже в доме №7 корпус 2 по проспекту Маршала Блюхера произошел в ночь на 6 декабря. Спасаясь от пожара, 38-летняя жительница квартиры выпрыгнула из окна и погибла, информировало ГУМЧС."По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников регионального управления МЧС, МВД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211206/peterburg-1762313915.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)