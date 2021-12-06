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СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины - РИА Новости, 06.12.2021
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины
СК начал доследственную проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры на 11-м этаже женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:45
2021-12-06T10:45
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. СК начал доследственную проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры на 11-м этаже женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.Пожар в квартире на 11-м этаже в доме №7 корпус 2 по проспекту Маршала Блюхера произошел в ночь на 6 декабря. Спасаясь от пожара, 38-летняя жительница квартиры выпрыгнула из окна и погибла, информировало ГУМЧС."По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников регионального управления МЧС, МВД", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
10:45 06.12.2021
 
СК начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины

СК в Петербурге начал проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры женщины

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 дек – РИА Новости. СК начал доследственную проверку после гибели выпрыгнувшей из горевшей квартиры на 11-м этаже женщины в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
Пожар в квартире на 11-м этаже в доме №7 корпус 2 по проспекту Маршала Блюхера произошел в ночь на 6 декабря. Спасаясь от пожара, 38-летняя жительница квартиры выпрыгнула из окна и погибла, информировало ГУМЧС.
"По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием специалиста в области судебной медицины, сотрудников регионального управления МЧС, МВД", - говорится в сообщении.
Женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры в Калининском районе Петербурга - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
07:56
В Петербурге женщина погибла, выпав из окна горящей квартиры
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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