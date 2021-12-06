https://ria.ru/20211206/peregovory-1762416339.html

Путин провел переговоры с Моди

Путин провел переговоры с Моди - РИА Новости, 06.12.2021

Путин провел переговоры с Моди

Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Общение проходило в Хайдарабадском дворце в центре Нью-Дели и длилось три с половиной РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T18:15

2021-12-06T18:15

2021-12-06T20:11

в мире

индия

нью-дели

москва

владимир путин

роскосмос

сергей лавров

глонасс (система навигации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762431673_0:91:2910:1727_1920x0_80_0_0_5311db3e333d164b4034b9ca70fa1958.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Общение проходило в Хайдарабадском дворце в центре Нью-Дели и длилось три с половиной часа. Это первая личная встреча лидеров после общения на саммите БРИКС в Бразилиа в ноябре 2019 года.В совместном документе Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству, которое остается "опорой глобального мира и стабильности". Основные заявления — в материале РИА Новости.Привилегированное партнерствоКак подчеркнул Путин, отношения между странами "развиваются и устремлены в будущее". В ответ Моди указал на то, что пандемии коронавируса не удалось повлиять на диалог между государствами, их "привилегированное партнерство" продолжает укрепляться. Как напомнил премьер-министр, второй зарубежный визит Путин нанес именно в Индию — это свидетельствует о его приверженности двусторонним отношениям и говорит о его любви к этой стране.В свою очередь, Путин пригласил премьер-министра в следующем году посетить Россию для участия в XXII российско-индийском саммите.Программа ВТСРоссия будет и дальше реализовывать военно-техническое сотрудничество с Индией, а также проводить учения, продолжил Путин.Заключенные Москвой и Нью-Дели соглашения усилят их взаимодействие в разных сферах, считает Моди."Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в гражданской ядерной энергетике", — пояснил он.По мнению российского президента, встреча в формате "2+2", в которой ранее приняли участие главы МИД и Минобороны России и Индии, говорит о том, что страны продолжают развивать отношения на международном уровне. Ранее Москва и Нью-Дели подписали несколько документов о сотрудничестве в военной отрасли.Как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, заключили контракт на производство в Индии автоматов АК-203. По нему в республике произведут более 600 тысяч автоматов Калашникова. Кроме того, идут переговоры об увеличении лицензионного производства самолетов Су-30МКИ на 50 единиц.Углубление экономического сотрудничестваПутин заметил, что если в прошлом году наблюдался спад товарооборота между странами более чем на 17%, то за девять месяцев этого года его рост составил уже больше 38%.Лидеры выступили за наращивание взаимной торговли до 30 миллиардов долларов к 2025 году."Стороны отметили, что существенный объем двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнерства России и Индии. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере 30 миллиардов долларов США к 2025 году", — говорится в заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита "Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания", опубликованном на сайте Кремля.Была отмечена заинтересованность индийских компаний в сотрудничестве на Дальнем Востоке.Кроме того, Россия и Индия подчеркнули необходимость переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕАЭС и Индией.Энергетика, высокие технологии и космосПутин отметил, что Москва и Нью-Дели сотрудничают в очень важных и перспективных сферах — в энергетике, высоких технологиях, космосе. Он выразил надежду на то, что будет реализована программа подготовки индийского космонавта. Правительства государств также подписали соглашение о мерах по охране технологий в рамках сотрудничества в космической области.Как сообщается на сайте Кремля, "Роснефть" и Indian Oil Corporation Limited заключили контракт на поставку российской нефти на 2022 год. Речь идет об объемах до двух миллионов тонн.На переговорах подтвердили намерение увеличить добычу российской сырой нефти по долгосрочным контрактам и наращивать импорт сжиженного природного газа в Индию с возможным использованием Северного морского пути. Кроме того, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в газовом секторе.Сертификаты о вакцинации и поездкиПутин и Моди договорились ускорить выполнение формальностей по взаимному признанию сертификатов о вакцинации, что будет способствовать росту поездок.Они также согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии.Кроме того, как ранее напомнил помощник президента Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций уже договорился с индийскими компаниями о производстве нескольких сотен миллионов доз российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".Реформирование СБ ООН Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН — "чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности".Путин поздравил Нью-Дели с успешным председательством в Совете в августе и подтвердил поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного СБ ООН. Моди поблагодарил российского президента за участие в дебатах высокого уровня по морской безопасности, которые прошли 9 августа.Страны призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова, а также восстановлением "ядерной сделки".Ситуация в АфганистанеКак подчеркнул Путин, Россию беспокоит все, что связано с терроризмом, наркотиками и организованной преступностью. "В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане", — отметил он.Моди и Путин выступили за создание консультативного механизма между совбезами двух стран и тесное взаимодействие по Афганистану, который "не должен использоваться для укрытия, подготовки, финансирования каких-либо террористических группировок".Кроме того, они призвали к созданию в стране инклюзивного и представительного правительства.Россия и Индия незамедлительно окажут гуманитарную помощь афганскому народу, отмечается на сайте Кремля.

https://ria.ru/20211206/otnosheniya-1762091109.html

https://ria.ru/20211206/soglashenie-1762339651.html

https://ria.ru/20211206/viza-1762435185.html

https://ria.ru/20211206/indiya-1762355208.html

https://ria.ru/20211206/siriya-1762435922.html

индия

нью-дели

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди Владимир Путин прибыл на переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кортеж подъехал к Хайдарабадскому дворцу в центре Нью-Дели, политики вышли к прессе для совместной фотографии, а затем отправились в здание. 2021-12-06T18:15 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, нью-дели, москва, владимир путин, роскосмос, сергей лавров, глонасс (система навигации), юрий ушаков, брикс, индийская организация космических исследований, нарендра моди, субраманиам джайшанкар, россия