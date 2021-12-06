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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/omikron-shtamm-1762324849.html
В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 06.12.2021
В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом
В Японии выявили третий случай штамма коронавируса "омикрон", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:05
2021-12-06T10:05
распространение коронавируса
в мире
япония
юар
воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. В Японии выявили третий случай штамма коронавируса "омикрон", сообщило агентство Киодо.Мужчина прибыл из Италии через токийский аэропорт Ханэда. Подробности пока не раскрываются. На прошлой неделе было выявлено два первых случая заболевания – у дипломата из Намибии и у мужчины, прибывшего из Перу.Ранее Япония ужесточила меры для въезда в страну, сняв введенные три недели назад послабления для студентов, бизнеса и стажеров, был введен запрет на выдачу им новых виз. Было остановлено действие и ранее выданных виз. Также был ограничен въезд из 10 африканских стран – фактически, вернуться в страну могут только граждане Японии, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств.В среду министерство транспорта Японии ввело и запрет на бронирование билетов на рейсы в страну, что сделало невозможным возвращение домой японцев, не успевших забронировать билеты, однако эта мера оказалась крайне непопулярной, вызвав критику в адрес правительства. Запрет был отменен через два дня, а министр транспорта извинился.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".К настоящему времени новый штамм выявлен в 42 странах.
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в мире, япония, юар, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
10:05 06.12.2021
 
В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом

В Японии выявили третий случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© REUTERS / Androniki ChristodoulouЛюди возле пункта тестирования на коронавирусную инфекцию в Токио, Япония
Люди возле пункта тестирования на коронавирусную инфекцию в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Androniki Christodoulou
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. В Японии выявили третий случай штамма коронавируса "омикрон", сообщило агентство Киодо.
Мужчина прибыл из Италии через токийский аэропорт Ханэда. Подробности пока не раскрываются. На прошлой неделе было выявлено два первых случая заболевания – у дипломата из Намибии и у мужчины, прибывшего из Перу.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
Ранее Япония ужесточила меры для въезда в страну, сняв введенные три недели назад послабления для студентов, бизнеса и стажеров, был введен запрет на выдачу им новых виз. Было остановлено действие и ранее выданных виз. Также был ограничен въезд из 10 африканских стран – фактически, вернуться в страну могут только граждане Японии, а иностранцы, даже обладающие видом на жительство, смогут это сделать только в случае особых обстоятельств.
В среду министерство транспорта Японии ввело и запрет на бронирование билетов на рейсы в страну, что сделало невозможным возвращение домой японцев, не успевших забронировать билеты, однако эта мера оказалась крайне непопулярной, вызвав критику в адрес правительства. Запрет был отменен через два дня, а министр транспорта извинился.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
К настоящему времени новый штамм выявлен в 42 странах.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
09:56Распространение коронавируса
В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
 
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