https://ria.ru/20211206/omikron-1762428712.html

Названа дата, когда "омикрон" вытеснит "дельту" в России

Иммунолог рассказал, когда "омикрон" вытеснит в России дельта-штамм - РИА Новости, 06.12.2021

Названа дата, когда "омикрон" вытеснит "дельту" в России

Омикрон-штамм коронавируса в России может заменить собой доминирующую "дельту" к концу января 2022 года, сказал генеральный директор... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T17:37

2021-12-06T17:37

2021-12-06T23:23

распространение коронавируса

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

николай крючков

здоровье - общество

ura.ru

россия

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса в России может заменить собой доминирующую "дельту" к концу января 2022 года, сказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.По его мнению, закрытие границ с государствами, где распространяется новый вид SARS-CoV-2, позволит выиграть некоторое время."Наверняка "омикрон" вытеснит дельта-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки "омикрона" можно будет ожидать к концу января", — считает Крючков.В понедельник Роспотребнадзор сообщил, что у двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-вариант. Их поместили в специальный обсерватор."Омикрон"Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://radiosputnik.ria.ru/20211206/omikron-1762421460.html

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ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), николай крючков, здоровье - общество, ura.ru, россия