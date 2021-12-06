Названа дата, когда "омикрон" вытеснит "дельту" в России

17:37 06.12.2021 (обновлено: 23:23 06.12.2021)
Иммунолог рассказал, когда "омикрон" вытеснит в России дельта-штамм
Иммунолог Крючков: штамм "омикрон" вытеснит в России вариант "дельта" к концу января
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи возле аппарата ИВЛ в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса в России может заменить собой доминирующую "дельту" к концу января 2022 года, сказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.
По его мнению, закрытие границ с государствами, где распространяется новый вид SARS-CoV-2, позволит выиграть некоторое время.
"Наверняка "омикрон" вытеснит дельта-линию. Когда это произойдет, будет зависеть от того, насколько мощно он попадет в Россию, в зависимости от начального посева. Завоз уже произошел. Если закроем авиасообщение с южноафриканскими странами, выиграем только недели три или полтора месяца. Если оставим все так, как есть, то начало мощной вспышки "омикрона" можно будет ожидать к концу января", — считает Крючков.
В понедельник Роспотребнадзор сообщил, что у двух россиян, прибывших из ЮАР, выявили омикрон-вариант. Их поместили в специальный обсерватор.
"Омикрон"
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.