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В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:47
2021-12-06T12:47
2021-12-06T12:59
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о появлении в РФ первого случая заражения не стоит, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на реплику журналиста о якобы зафиксированном в РФ первом случае штамма "омикрон"."Я знаю, что в штабе проведена работа - все работают. От кого эта информация появилась о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию", - ответил Песков.
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12:47 06.12.2021 (обновлено: 12:59 06.12.2021)
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
Пресс-секретарь президента Песков не стал комментировать слухи о выявлении омикрон-штамма