https://ria.ru/20211206/omikron-1762358762.html

В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма

В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма - РИА Новости, 06.12.2021

В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:47

2021-12-06T12:47

2021-12-06T12:59

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о появлении в РФ первого случая заражения не стоит, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на реплику журналиста о якобы зафиксированном в РФ первом случае штамма "омикрон"."Я знаю, что в штабе проведена работа - все работают. От кого эта информация появилась о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию", - ответил Песков.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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