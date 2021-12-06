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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/omikron-1762358762.html
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма - РИА Новости, 06.12.2021
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:47
2021-12-06T12:59
распространение коронавируса
россия
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о появлении в РФ первого случая заражения не стоит, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на реплику журналиста о якобы зафиксированном в РФ первом случае штамма "омикрон"."Я знаю, что в штабе проведена работа - все работают. От кого эта информация появилась о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию", - ответил Песков.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:47 06.12.2021 (обновлено: 12:59 06.12.2021)
 
В Кремле не стали комментировать слухи о выявлении в России омикрон-штамма

Пресс-секретарь президента Песков не стал комментировать слухи о выявлении омикрон-штамма

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом провел определенную работу в связи с появлением в мире штамма COVID "омикрон", но ориентироваться на сообщения СМИ о появлении в РФ первого случая заражения не стоит, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на реплику журналиста о якобы зафиксированном в РФ первом случае штамма "омикрон".
"Я знаю, что в штабе проведена работа - все работают. От кого эта информация появилась о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтвержденную информацию", - ответил Песков.
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26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
 
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