https://ria.ru/20211206/omikron-1762339917.html

В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США, заявил в понедельник на... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T11:33

2021-12-06T11:33

2021-12-06T11:33

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БАНГКОК, 6 дек – РИА Новости. Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США, заявил в понедельник на брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда генеральный директор департамента контроля заболеваний минздрава Таиланда доктор Опхат Канкавипхонг."Заражение "омикрон"-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе Test & Go (проходи тест и иди)", - сообщил он журналистам."В Испании 28 ноября он получил отрицательный результат ПЦР-теста, 30 ноября прибыл в Таиланд и прошел ПЦР-тест по прибытии, который оказался положительным", - добавил Канкавинпхонг.По его словам, пациент летел в Таиланд из Испании, где до этого прожил год, через Дубаи, ОАЭ, где находился 9 часов. В Таиланде, по данным эпидемиологического расследования, американец успел войти в контакт с 2 людьми в аэропорту и 17 людьми в гостинице, при этом он постоянно носил маску как в самолете, так и в аэропорту и при выходе в общественные места в гостинице.Гражданин США был госпитализирован немедленно после получения положительного результата ПЦР-теста."Состояние пациента нормальное, никаких симптомов нет, рентген легких отклонений от нормы не выявил", - сообщил глава департамента контроля заболеваний.В Таиланде, по его словам, в настоящее время доминирует дельта-штамм коронавируса, его доля среди заражений составляет 99,8%.За время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 2,15 миллиона человек, выздоровели 2,02 миллиона, скончались 20 964 человека.

https://ria.ru/20211206/omikron-1762307680.html

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в мире, испания, таиланд, сша, johnson & johnson, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса