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Распространение коронавируса
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В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США, заявил в понедельник на... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T11:33
2021-12-06T11:33
распространение коронавируса
в мире
испания
таиланд
сша
johnson & johnson
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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БАНГКОК, 6 дек – РИА Новости. Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США, заявил в понедельник на брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда генеральный директор департамента контроля заболеваний минздрава Таиланда доктор Опхат Канкавипхонг."Заражение "омикрон"-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson &amp; Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе Test &amp; Go (проходи тест и иди)", - сообщил он журналистам."В Испании 28 ноября он получил отрицательный результат ПЦР-теста, 30 ноября прибыл в Таиланд и прошел ПЦР-тест по прибытии, который оказался положительным", - добавил Канкавинпхонг.По его словам, пациент летел в Таиланд из Испании, где до этого прожил год, через Дубаи, ОАЭ, где находился 9 часов. В Таиланде, по данным эпидемиологического расследования, американец успел войти в контакт с 2 людьми в аэропорту и 17 людьми в гостинице, при этом он постоянно носил маску как в самолете, так и в аэропорту и при выходе в общественные места в гостинице.Гражданин США был госпитализирован немедленно после получения положительного результата ПЦР-теста."Состояние пациента нормальное, никаких симптомов нет, рентген легких отклонений от нормы не выявил", - сообщил глава департамента контроля заболеваний.В Таиланде, по его словам, в настоящее время доминирует дельта-штамм коронавируса, его доля среди заражений составляет 99,8%.За время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 2,15 миллиона человек, выздоровели 2,02 миллиона, скончались 20 964 человека.
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в мире, испания, таиланд, сша, johnson & johnson, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
11:33 06.12.2021
 
В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Таиланде омикрон-штамм впервые выявили у американца, прибывшего из Испании

© AP Photo / Steven SenneТестирование косметики в лаборатории
Тестирование косметики в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Steven Senne
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 дек – РИА Новости. Первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США, заявил в понедельник на брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда генеральный директор департамента контроля заболеваний минздрава Таиланда доктор Опхат Канкавипхонг.
"Заражение "омикрон"-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson & Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе Test & Go (проходи тест и иди)", - сообщил он журналистам.
"В Испании 28 ноября он получил отрицательный результат ПЦР-теста, 30 ноября прибыл в Таиланд и прошел ПЦР-тест по прибытии, который оказался положительным", - добавил Канкавинпхонг.
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02:20Распространение коронавируса
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По его словам, пациент летел в Таиланд из Испании, где до этого прожил год, через Дубаи, ОАЭ, где находился 9 часов. В Таиланде, по данным эпидемиологического расследования, американец успел войти в контакт с 2 людьми в аэропорту и 17 людьми в гостинице, при этом он постоянно носил маску как в самолете, так и в аэропорту и при выходе в общественные места в гостинице.
Гражданин США был госпитализирован немедленно после получения положительного результата ПЦР-теста.
"Состояние пациента нормальное, никаких симптомов нет, рентген легких отклонений от нормы не выявил", - сообщил глава департамента контроля заболеваний.
В Таиланде, по его словам, в настоящее время доминирует дельта-штамм коронавируса, его доля среди заражений составляет 99,8%.
За время пандемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 2,15 миллиона человек, выздоровели 2,02 миллиона, скончались 20 964 человека.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаВ миреИспанияТаиландСШАJohnson & JohnsonКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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