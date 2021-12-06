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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/omikron-1762310793.html
В ВОЗ раскрыли данные по смертности от "омикрона"
В ВОЗ раскрыли данные по смертности от "омикрона" - РИА Новости, 06.12.2021
В ВОЗ раскрыли данные по смертности от "омикрона"
Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный в нескольких десятках стран мира, пока не спровоцировал ни одного летального исхода. Соответствующую информацию,... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T06:13
2021-12-06T06:41
распространение коронавируса
в мире
юар
воз
коронавирус covid-19
анатолий альтштейн
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный в нескольких десятках стран мира, пока не спровоцировал ни одного летального исхода. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила ВОЗ.По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, необходимо еще несколько недель для определения уровня заразности "омикрона" и оценки тяжести течения вызываемой им болезни."Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", - указал представитель организации.Последствия появления нового штаммаПосле появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, такое мнение в беседе с радио Sputnik ранее выразил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Новый штамм, как сообщали в ВОЗ, способен к быстрому распространению в глобальном масштабе, однако, по мнению специалиста, преждевременно делать прогнозы, что данный вариант приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.По словам вирусолога, заразность "омикрона" оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем при других штаммах."У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", — подчеркнул Альтштейн."Омикрон"Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
https://ria.ru/20211205/omikron-1762245499.html
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в мире, юар, воз, коронавирус covid-19, анатолий альтштейн, омикрон-штамм коронавируса
06:13 06.12.2021 (обновлено: 06:41 06.12.2021)
 
В ВОЗ раскрыли данные по смертности от "омикрона"

ВОЗ заявила об отсутствии смертей при омикрон-штамме коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный в нескольких десятках стран мира, пока не спровоцировал ни одного летального исхода. Соответствующую информацию, как сообщает AFP, распространила ВОЗ.
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, необходимо еще несколько недель для определения уровня заразности "омикрона" и оценки тяжести течения вызываемой им болезни.
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"Мы намерены получить ответы, которые нужны всем", - указал представитель организации.

Последствия появления нового штамма

После появления омикрон-штамма коронавируса течение COVID-19 может стать легче, а последствия от заболевания — не такими серьезными, такое мнение в беседе с радио Sputnik ранее выразил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Новый штамм, как сообщали в ВОЗ, способен к быстрому распространению в глобальном масштабе, однако, по мнению специалиста, преждевременно делать прогнозы, что данный вариант приведет к новому всплеску заражений еще до Нового года.
По словам вирусолога, заразность "омикрона" оценят только через некоторое время, но информация о его геноме позволяет спрогнозировать, что заболевание, вызванное этим вариантом вируса, будет более легким, чем при других штаммах.
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"У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию. Мы уже сейчас видим: сто человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер", — подчеркнул Альтштейн.

"Омикрон"

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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