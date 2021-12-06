https://ria.ru/20211206/nato-1762452626.html
НАТО не признает красных линий, заявил Песков
НАТО не признает красных линий, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2021
НАТО не признает красных линий, заявил Песков
НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий, России это не нравится, Москва страхует собственные интересы, заявил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T19:29
2021-12-06T19:29
2021-12-06T19:35
нато
в мире
дмитрий песков
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий, России это не нравится, Москва страхует собственные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT."Они все говорят о том, что они не признают никаких красных линий, — раз. Они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет, — два. На какой угодно территории — три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - добавил Песков.
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нато, в мире, дмитрий песков, россия
19:29 06.12.2021 (обновлено: 19:35 06.12.2021)
НАТО не признает красных линий, заявил Песков
Песков: НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию, не признает красных линий