https://ria.ru/20211206/nato-1762452626.html

НАТО не признает красных линий, заявил Песков

НАТО не признает красных линий, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2021

НАТО не признает красных линий, заявил Песков

НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий, России это не нравится, Москва страхует собственные интересы, заявил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T19:29

2021-12-06T19:29

2021-12-06T19:35

нато

в мире

дмитрий песков

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек - РИА Новости. НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий, России это не нравится, Москва страхует собственные интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT."Они все говорят о том, что они не признают никаких красных линий, — раз. Они говорят о том, что НАТО будет делать все, что хочет, — два. На какой угодно территории — три. И все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию — четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211206/nato-1762364619.html

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нато, в мире, дмитрий песков, россия