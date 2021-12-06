https://ria.ru/20211206/latviya-1762323495.html

В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Латвии выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Sputnik Латвия. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T09:56

2021-12-06T09:56

2021-12-06T09:56

распространение коронавируса

в мире

латвия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0fdb9f06baaf17f3579e54eaad5120ca.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Латвии выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Sputnik Латвия."Пятого декабря в лаборатории E. Gulbja Laboratorija выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон"... Образцы слюны еще в субботу, 4 декабря, сдали пассажиры, прибывшие в рижский аэропорт", - говорится в сообщении.Добавляется, что о результатах тестирование лаборатория сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса