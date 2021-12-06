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В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Латвии выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Sputnik Латвия. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T09:56
2021-12-06T09:56
распространение коронавируса
в мире
латвия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Латвии выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Sputnik Латвия."Пятого декабря в лаборатории E. Gulbja Laboratorija выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон"... Образцы слюны еще в субботу, 4 декабря, сдали пассажиры, прибывшие в рижский аэропорт", - говорится в сообщении.Добавляется, что о результатах тестирование лаборатория сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
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в мире, латвия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:56 06.12.2021
 
В Латвии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Латвии выявили два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Латвии выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон", сообщает агентство Sputnik Латвия.
"Пятого декабря в лаборатории E. Gulbja Laboratorija выявлено два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон"... Образцы слюны еще в субботу, 4 декабря, сдали пассажиры, прибывшие в рижский аэропорт", - говорится в сообщении.
Добавляется, что о результатах тестирование лаборатория сообщила в Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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