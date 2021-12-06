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Биография Кристины Ламбрехт

Биография Кристины Ламбрехт - РИА Новости, 06.12.2021

Биография Кристины Ламбрехт

Немецкий юрист и политик Кристина Ламбрехт родилась 19 июня 1965 года в Мангейме. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:28

2021-12-06T13:28

2021-12-06T13:46

справки

мангейм

германия

бундестаг германии

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Немецкий юрист и политик Кристина Ламбрехт родилась 19 июня 1965 года в Мангейме.Изучала право в Мангеймском и Майнцском университетах. В 1992 году сдала первый государственный экзамен по праву. С 1992 года проходила юридическую стажировку в окружном суде Дармштадта. В 1995 году сдала второй государственный экзамен по праву. В 1996 году получила степень магистра государственного управления в Немецком университете административных наук в Шпейере.С 1992 по 1998 год преподавала коммерческое и корпоративное право в Мангеймском университете.С 1995 года занималась частной юридической практикой.В 1982 году вступила в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). В 1985-2008 годах была членом городского совета Фирнхайма, с 1997 по 2001 год – главой городского совета. В 1989-1997 годах также было членом районного совета Бергштрассе. В 2007-2017 годах была председателем подрайонной ассоциации СДПГ в Бергштрассе, входила в земельный исполнительный комитет СДПГ в Гессене. С 2009 года была заместителем председателя районного исполкома СДПГ по Южному Гессену. С 2017 года – член исполкома СДПГ в Бергштрассе.В 1998 году была избрана в Бундестаг Германии от избирательного округа Бергштрассе. В последующем неоднократно переизбиралась.В 1998-2013 годах входила в комиссию Бундестага по правовым вопросам, в 2005-2009 и 2013-2017 годах была членом Совета старейшин Бундестага.В 2009-2011 годах – пресс-секретарь рабочей группы по правовой политике парламентской группы СДПГ, член исполнительного комитета депутатской группы СДПГ.В 2011-2013 годах – заместитель председателя парламентской группы СДПГ.В 2013-2017 годах – первый парламентский секретарь фракции СДПГ.С 2017 года – заместитель председателя фракции СДПГ в Бундестаге.С марта 2018 года по июнь 2019 года – парламентский статс-секретарь федерального министерства финансов Олафа Шольца. С июня 2019 года – федеральный министр юстиции и защиты прав потребителей. Одновременно с мая 2021 года – федеральный министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, мангейм, германия, бундестаг германии, гессен, олаф шольц