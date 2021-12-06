https://ria.ru/20211206/kvota-1762465645.html
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев - РИА Новости, 06.12.2021
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев
Правительство РФ утвердило квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев, приезжающих на основании визы, в размере 124007 единиц в 2022 году, следует из... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T21:17
2021-12-06T21:17
2021-12-06T21:17
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев, приезжающих на основании визы, в размере 124007 единиц в 2022 году, следует из постановления, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.В частности, 1075 квот приходятся на продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды, 6417 — на руководителей организаций, 3528 — на специалистов в области естественных и инженерных наук, 6049 — на неквалифицированных рабочих, 18750 — на рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 37970 — на рабочих, занятных на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.
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общество, россия
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев
Кабмин утвердил квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев в 2022 году