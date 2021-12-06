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Трутнев опроверг сообщения о сдаче Курильских островов в аренду
Трутнев опроверг сообщения о сдаче Курильских островов в аренду - РИА Новости, 06.12.2021
Трутнев опроверг сообщения о сдаче Курильских островов в аренду
Никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может, заверили в пресс-службе вице-премьера и полпреда президента на Дальнем... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T17:34
2021-12-06T18:19
юрий трутнев
курильские острова
экономика
валерий лимаренко
дальний восток
россия
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может, заверили в пресс-службе вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил РБК, что датская компания Copenhagen Offshore Partners, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, хочет арендовать северокурильский остров Шумшу."По поручению президента Владимира Владимировича Путина правительством Российской Федерации подготовлен законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах. Правительство внесло этот законопроект в Госдуму. Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может", — отметил Трутнев. Он добавил, что Курильские острова были и будут территорией России.По словам постпреда президента, земельные участки для инвестиционных проектов будут распределять под контролем правительственной комиссии."Что же касается Шумшу — это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", — сказал вице-премьер.В конце ноября правительство одобрило законопроект о предоставлении льгот для новых организаций, зарегистрированных на Курильских островах. Компании смогут применять страховые взносы в размере 7,6 процента в течение десяти лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны. Их освободят от налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. При этом послабления не коснутся компаний, которые оказывают посреднические услуги либо занимаются производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.
https://ria.ru/20211205/kurily-1762215311.html
https://ria.ru/20211204/kurily-1762176518.html
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юрий трутнев, курильские острова, экономика, валерий лимаренко, дальний восток, россия
17:34 06.12.2021 (обновлено: 18:19 06.12.2021)
 
Трутнев опроверг сообщения о сдаче Курильских островов в аренду

Полпред в ДВФО Трутнев: никакого разговора о сдаче Курил в аренду быть не может

© РИА Новости / Данил Годлевский / Перейти в фотобанкУчастники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Данил Годлевский
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Никакого разговора о сдаче какого-либо из Курильских островов в аренду быть не может, заверили в пресс-службе вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил РБК, что датская компания Copenhagen Offshore Partners, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, хочет арендовать северокурильский остров Шумшу.
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"По поручению президента Владимира Владимировича Путина правительством Российской Федерации подготовлен законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах. Правительство внесло этот законопроект в Госдуму. Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может", — отметил Трутнев.
Он добавил, что Курильские острова были и будут территорией России.
По словам постпреда президента, земельные участки для инвестиционных проектов будут распределять под контролем правительственной комиссии.
"Что же касается Шумшу — это особый разговор. На Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой войны на Дальнем Востоке. При взятии Шумшу погибли сотни солдат Советской армии. И первое, что мы должны создать на этом острове, — музей, чтобы сохранить память об этом историческом событии", — сказал вице-премьер.
В конце ноября правительство одобрило законопроект о предоставлении льгот для новых организаций, зарегистрированных на Курильских островах. Компании смогут применять страховые взносы в размере 7,6 процента в течение десяти лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны. Их освободят от налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. При этом послабления не коснутся компаний, которые оказывают посреднические услуги либо занимаются производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.
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