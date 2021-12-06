https://ria.ru/20211206/krym-1762390072.html

В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством

В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством - РИА Новости, 06.12.2021

В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством

Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T14:46

2021-12-06T14:46

2021-12-06T14:46

в мире

украина

владимир зеленский

нато

госдума рф

руслан бальбек

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151988/61/1519886192_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eae4b45445235adc7845e54eae44b69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия высокоорганизованная боевая структура, способная "сломать любые захватнические планы врага", назвал хвастовство "политическим принципом" этого руководителя.Ранее президент Украины, поздравляя вооруженные силы страны с профессиональным праздником, заявил, что "украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага"."Человек за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет: и экономику поднимет, и российскую армию разобьет, а под новый год еще и новые территории пообещает. Просто Владимиру Зеленскому нравится чувствовать себя великим, хотя бы на экране, вот и раздает обещания направо и налево и заявления делает, в которые и сам не верит. Недаром же генсек НАТО четко сказал: в случае конфликта пусть Украина на помощь НАТО не рассчитывает - это лучшее подтверждение глобального краха киевского режима в случае конфликта с РФ", - заявил РИА Новости Бальбек.

https://ria.ru/20211206/ukraina-1762337526.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато, госдума рф, руслан бальбек, ситуация на украине