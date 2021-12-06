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В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством
В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством - РИА Новости, 06.12.2021
В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством
Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:46
2021-12-06T14:46
2021-12-06T14:46
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руслан бальбек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская армия высокоорганизованная боевая структура, способная "сломать любые захватнические планы врага", назвал хвастовство "политическим принципом" этого руководителя.Ранее президент Украины, поздравляя вооруженные силы страны с профессиональным праздником, заявил, что "украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага"."Человек за три года наобещал больше, чем все его предшественники за 10 лет: и экономику поднимет, и российскую армию разобьет, а под новый год еще и новые территории пообещает. Просто Владимиру Зеленскому нравится чувствовать себя великим, хотя бы на экране, вот и раздает обещания направо и налево и заявления делает, в которые и сам не верит. Недаром же генсек НАТО четко сказал: в случае конфликта пусть Украина на помощь НАТО не рассчитывает - это лучшее подтверждение глобального краха киевского режима в случае конфликта с РФ", - заявил РИА Новости Бальбек.
https://ria.ru/20211206/ukraina-1762337526.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, госдума рф, руслан бальбек, ситуация на украине
В Крыму утверждения Зеленского о силе украинской армии назвали хвастовством
Крымский политолог Бальбек назвал слова Зеленского о силе украинской армии хвастовством