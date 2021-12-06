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Наука
https://ria.ru/20211206/kosmos-1762333829.html
Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину
Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину - РИА Новости, 06.12.2021
Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину
Японский космический турист Юсаку Маэдзава не хотел бы расставаться с картиной, которую он, возможно, нарисует на Международной космической станции, рассказал в РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T10:55
2021-12-06T11:52
наука
байконур (город)
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
александр мисуркин
земля
юсаку маэдзава
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава не хотел бы расставаться с картиной, которую он, возможно, нарисует на Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости Маэдзава."Скорее всего, не продам. Хотелось бы оставить ее у себя дома", - сказал он.При этом он уточнил, что пока ещё непонятно, будет ли картина, или он проведет какой-то другой эксперимент с краской на МКС. По словам туриста, нарисовать картину было бы интересно, потому что последний раз на станции рисовали картины 10 лет назад.Ранее РИА Новости рассказали в компании-операторе Space Adventure, что Маэдзава хотел бы на станции установить в перчаточный бокс холст и попытаться написать в нем картину.Известно, что картины на борту станции рисовала астронавт НАСА Николь Стотт ещё в 2009 году.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211102/kosmos-1757393930.html
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байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава
10:55 06.12.2021 (обновлено: 11:52 06.12.2021)
 
Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину

Японский космический турист Маэдзава хотел бы нарисовать на МКС картину и оставить ее себе

© Фото предоставлено Юсаку МаэдзавойЯпонский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
Японский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
© Фото предоставлено Юсаку Маэдзавой
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава не хотел бы расставаться с картиной, которую он, возможно, нарисует на Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости Маэдзава.
"Скорее всего, не продам. Хотелось бы оставить ее у себя дома", - сказал он.
Японский предприниматель Юсаку Маэдзава - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:34Туризм
Японских туристов Маэдзаву и Хирано признали годными к полету в космос
При этом он уточнил, что пока ещё непонятно, будет ли картина, или он проведет какой-то другой эксперимент с краской на МКС. По словам туриста, нарисовать картину было бы интересно, потому что последний раз на станции рисовали картины 10 лет назад.
Ранее РИА Новости рассказали в компании-операторе Space Adventure, что Маэдзава хотел бы на станции установить в перчаточный бокс холст и попытаться написать в нем картину.
Известно, что картины на борту станции рисовала астронавт НАСА Николь Стотт ещё в 2009 году.
Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.
Читайте полный текст интервью >>
Японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, будущий космический турист
12 июля, 11:00
Юсаку Маэдзава: приготовлю на орбите японские блюда
 
НаукаБайконур (город)НАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Александр МисуркинЗемляЮсаку Маэдзава
 
 
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