https://ria.ru/20211206/kosmos-1762333829.html

Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину

Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину - РИА Новости, 06.12.2021

Японский космический турист Маэдзава захотел нарисовать на МКС картину

Японский космический турист Юсаку Маэдзава не хотел бы расставаться с картиной, которую он, возможно, нарисует на Международной космической станции, рассказал в РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T10:55

2021-12-06T10:55

2021-12-06T11:52

наука

байконур (город)

наса

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

александр мисуркин

земля

юсаку маэдзава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762029765_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_df9c2e7182ae02bbec8ba7b6f10d038c.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Японский космический турист Юсаку Маэдзава не хотел бы расставаться с картиной, которую он, возможно, нарисует на Международной космической станции, рассказал в интервью РИА Новости Маэдзава."Скорее всего, не продам. Хотелось бы оставить ее у себя дома", - сказал он.При этом он уточнил, что пока ещё непонятно, будет ли картина, или он проведет какой-то другой эксперимент с краской на МКС. По словам туриста, нарисовать картину было бы интересно, потому что последний раз на станции рисовали картины 10 лет назад.Ранее РИА Новости рассказали в компании-операторе Space Adventure, что Маэдзава хотел бы на станции установить в перчаточный бокс холст и попытаться написать в нем картину.Известно, что картины на борту станции рисовала астронавт НАСА Николь Стотт ещё в 2009 году.Запуск корабля "Союз МС-20" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 10.38 мск 8 декабря. В его экипаж вошли российский космонавт Александр Мисуркин, а также впервые два космических туриста: японец-миллиардер Маэдзава и его помощник Хирано. Ожидается, что они проведут на МКС 12 суток и возвратятся на Землю в 16.41 мск 20 декабря.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211102/kosmos-1757393930.html

https://ria.ru/20210712/maedzava-1740606388.html

байконур (город)

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

байконур (город), наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), александр мисуркин, земля, юсаку маэдзава