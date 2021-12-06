11:00 06.12.2021 (обновлено: 11:08 06.12.2021)
Юсаку Маэдзава: после полета на МКС хочу посадить дерево на Байконуре
© Фото предоставлено Юсаку МаэдзавойЯпонский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
© Фото предоставлено Юсаку Маэдзавой
Первый за 12 лет экипаж с космическими туристами отправится на Международную космическую станцию 8 декабря. С космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", который привезет на станцию японского миллиардера Юсаку Маэдзаву, его помощника Ёдзо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина. Перед полетом, который компания Space Adventures организует совместно с "Роскосмосом", Маэдзава рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о том, какие он проведет в космосе эксперименты, что ему далось сложнее всего в подготовке, а также о том, какие советы он получил от своих соотечественников – профессиональных астронавтов.
– Расскажите, какой навык, приобретенный за время подготовки в Центре подготовки космонавтов, вы бы назвали основным?
– Мы изучали три основных пункта: как надевать и снимать скафандры, как действовать и жить на Международной космической станции, а также различные механизмы и структуры, то есть особенности эксплуатации техники.
© Фото предоставлено Юсаку МаэдзавойЯпонский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
© Фото предоставлено Юсаку Маэдзавой
Японский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
В первую очередь, мы изучали различные нештатные ситуации. Например, как действовать, если в космосе произойдет пожар, утечка аммиака или, например, перегрев.
– Что больше всего понравилось, а что было наименее приятно?
– Самыми приятными оказались тренировки по действиям в невесомости, когда мы выполняли параболические полеты на самолете Ил-76МДК. Самое неприятное, пожалуй, то, что мы делаем сейчас на Байконуре, – тренировки на вращение, это для меня самое трудное.
– Были какие-то вещи, о которых вы не знали до подготовки, но отказались бы от полета, если бы были в курсе?
– Нет, я уже решил, что я должен лететь, поэтому и предположить не могу, что что-то может заставить меня отказаться.
© Фото предоставлено Юсаку МаэдзавойЯпонский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
© Фото предоставлено Юсаку Маэдзавой
Японский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
– Расскажите о своих успехах в изучении русского языка.
– У нас было очень много занятий по русскому языку. Я теперь знаю, как читать название вашего агентства "РИА Новости".
– Не жалеете, что полет в космос не попадет на какой-нибудь большой праздник, например, ваш день рождения или Новый год?
– На самом деле, нет. Если вы имеете в виду, хотел бы я получить подарки, то скажу, что мы все-таки чувствуем себя гостями на МКС, поэтому и подарки должны привезти мы, а не нам. В Японии считается, что если мы идем к кому-то в гости, то доставляем в какой-то степени беспокойство, и у нас есть обычай – привозить с собой сувениры. Для экипажа на станции мы тоже привезем сувениры.
– Что это будут за сувениры?
– Я собираюсь привезти разработанную в Японии космическую еду. То есть космическую еду японской версии.
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– Астронавты Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA такой едой не пользуются?
– Это немного не то, не та еда, которая разработана JAXA. Эта еда создана одним из моих хороших друзей – шеф-поваром.
– Раньше вы говорили, что возьмете на МКС музыкальный инструмент. Какой именно это будет инструмент, и какие композиции будете на нем исполнять?
– Музыкальный инструмент я туда не повезу.
– Почему отказались от этой идеи?
– Я предполагал сыграть на каком-либо из инструментов, которые уже есть на станции.
© Фото предоставлено Юсаку МаэдзавойЯпонский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
© Фото предоставлено Юсаку Маэдзавой
Японский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
– Играть-то все-таки будете?
– Решу, когда уже прилечу на станцию.
– Какое из заданий списка 100 things you want MZ to do in space! вам больше всего не терпится выполнить?
– Больше всего мне хочется поиграть в бадминтон с Александром Мисуркиным.
– В этом же списке у вас есть пункт о том, что вы проведете армрестлинг-поединок с командиром станции. Антон Шкаплеров уже дал свое согласие на это?
– Нет, буду обсуждать с ним это, только когда прибуду на станцию. Планируется, что мы будем полностью в невесомости и ни во что не будем упираться.
© Фото предоставлено Юсаку МаэдзавойЯпонский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
© Фото предоставлено Юсаку Маэдзавой
Японский миллиардер, космический турист Юсаку Маэдзава
– В каком сосуде повезете воздух с МКС на Землю?
– Наверное, это будет какая-то небольшая емкость, которую мы возьмем с собой. Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка.
– То есть воздух ему подарите?
– Да, хорошо бы было сделать именно так
– Уверены, что успеете сделать все 100 пунктов?
– Я бы хотел выполнить все, буду прилагать все усилия.
– Расскажите, как будет проходить эксперимент по смешиванию красок и рисованию в перчаточном боксе? Почему для этого нужна невесомость?
– На самом деле еще не очень понятно, будет ли это картина, или что-то другое, связанное с краской, окончательно поймем только уже на МКС. Последний раз на станции рисовали картины 10 лет назад.
– Если это все-таки будет картина, что вы потом с ней сделаете, может быть, продадите на аукционе?
– Скорее всего, не продам. Хотелось бы оставить ее у себя дома.
– Что еще возьмете с собой кроме камеры для съемки и съедобных подарков для экипажа?
– Я, конечно, хочу с собой взять все, чтобы выполнить эти 100 занятий из списка. А для этого мне понадобятся некоторые вещи. Если вы будете потом смотреть, что я буду показывать, то увидите, что мы привезли.
– В корабль "Союз" поместится все, что вам нужно?
– Мы так сделали, что, скорее всего, все удастся в него загрузить и отвезти на станцию. Пришлось вести достаточно серьезные переговоры с "Роскосмосом" и с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", обсуждать, что можно будет отвезти, а что нельзя.
– Не жалеете, что не сможете встретиться на орбите с астронавтом Акихико Хосиде, который недавно вернулся на Землю?
– В какой-то степени, конечно, жалко. Но в Хьюстоне я встречался с экипажем корабля Crew Dragon-3, который сейчас на станции, и я смогу встретиться с ними еще раз уже на орбите.
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– В их программе полета вы тоже будете участвовать?
– Астронавты будут вести телевизионную трансляцию с японского модуля Kibo, и в этом я буду им помогать. Также я буду вместе с ними участвовать в съемке поверхности Земли с орбиты.
– Вы знакомы с кем-то из японских астронавтов лично? Они вас чему-то научили перед полетом?
– Я встречался с Соити Ногути, который недавно летал на МКС, астронавткой Наоко Ямадзаки и Коити Ваката, который был на станции уже давно. От всех я получил и советы, и напутственные слова. Все говорили, что когда попадаешь в невесомость, начинает укачивать, и избежать этого ощущения нельзя, оно обязательно будет. Каждый из астронавтов рассказал, что делать, и как с этим справиться.
– Действительно ли вы не смогли по Гагаринской традиции посадить деревья на Байконуре?
– Да, мы не смогли посадить деревья из-за того, что сейчас холодно, и земля замерзла, но мы предполагаем либо еще раз сюда приехать, либо кого-то попросить посадить его за нас. Но я очень хочу, чтобы дерево все-таки было.