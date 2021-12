https://ria.ru/20211206/maedzava-1762051775.html

Юсаку Маэдзава: после полета на МКС хочу посадить дерево на Байконуре

Первый за 12 лет экипаж с космическими туристами отправится на Международную космическую станцию 8 декабря. С космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1а" с...

Первый за 12 лет экипаж с космическими туристами отправится на Международную космическую станцию 8 декабря. С космодрома Байконур стартует ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-20", который привезет на станцию японского миллиардера Юсаку Маэдзаву, его помощника Ёдзо Хирано и российского космонавта Александра Мисуркина. Перед полетом, который компания Space Adventures организует совместно с "Роскосмосом", Маэдзава рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану о том, какие он проведет в космосе эксперименты, что ему далось сложнее всего в подготовке, а также о том, какие советы он получил от своих соотечественников – профессиональных астронавтов.– Расскажите, какой навык, приобретенный за время подготовки в Центре подготовки космонавтов, вы бы назвали основным?– Мы изучали три основных пункта: как надевать и снимать скафандры, как действовать и жить на Международной космической станции, а также различные механизмы и структуры, то есть особенности эксплуатации техники.В первую очередь, мы изучали различные нештатные ситуации. Например, как действовать, если в космосе произойдет пожар, утечка аммиака или, например, перегрев.– Что больше всего понравилось, а что было наименее приятно?– Самыми приятными оказались тренировки по действиям в невесомости, когда мы выполняли параболические полеты на самолете Ил-76МДК. Самое неприятное, пожалуй, то, что мы делаем сейчас на Байконуре, – тренировки на вращение, это для меня самое трудное.– Были какие-то вещи, о которых вы не знали до подготовки, но отказались бы от полета, если бы были в курсе?– Нет, я уже решил, что я должен лететь, поэтому и предположить не могу, что что-то может заставить меня отказаться.– Расскажите о своих успехах в изучении русского языка.– У нас было очень много занятий по русскому языку. Я теперь знаю, как читать название вашего агентства "РИА Новости".– Не жалеете, что полет в космос не попадет на какой-нибудь большой праздник, например, ваш день рождения или Новый год?– На самом деле, нет. Если вы имеете в виду, хотел бы я получить подарки, то скажу, что мы все-таки чувствуем себя гостями на МКС, поэтому и подарки должны привезти мы, а не нам. В Японии считается, что если мы идем к кому-то в гости, то доставляем в какой-то степени беспокойство, и у нас есть обычай – привозить с собой сувениры. Для экипажа на станции мы тоже привезем сувениры.– Что это будут за сувениры?– Я собираюсь привезти разработанную в Японии космическую еду. То есть космическую еду японской версии.– Астронавты Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA такой едой не пользуются?– Это немного не то, не та еда, которая разработана JAXA. Эта еда создана одним из моих хороших друзей – шеф-поваром.– Раньше вы говорили, что возьмете на МКС музыкальный инструмент. Какой именно это будет инструмент, и какие композиции будете на нем исполнять?– Музыкальный инструмент я туда не повезу.– Почему отказались от этой идеи?– Я предполагал сыграть на каком-либо из инструментов, которые уже есть на станции.– Играть-то все-таки будете?– Решу, когда уже прилечу на станцию.– Какое из заданий списка 100 things you want MZ to do in space! вам больше всего не терпится выполнить?– Больше всего мне хочется поиграть в бадминтон с Александром Мисуркиным.– В этом же списке у вас есть пункт о том, что вы проведете армрестлинг-поединок с командиром станции. Антон Шкаплеров уже дал свое согласие на это?– Нет, буду обсуждать с ним это, только когда прибуду на станцию. Планируется, что мы будем полностью в невесомости и ни во что не будем упираться.– В каком сосуде повезете воздух с МКС на Землю?– Наверное, это будет какая-то небольшая емкость, которую мы возьмем с собой. Эту просьбу надо обязательно выполнить, потому что она от маленького ребенка.– То есть воздух ему подарите?– Да, хорошо бы было сделать именно так– Уверены, что успеете сделать все 100 пунктов?– Я бы хотел выполнить все, буду прилагать все усилия.– Расскажите, как будет проходить эксперимент по смешиванию красок и рисованию в перчаточном боксе? Почему для этого нужна невесомость?– На самом деле еще не очень понятно, будет ли это картина, или что-то другое, связанное с краской, окончательно поймем только уже на МКС. Последний раз на станции рисовали картины 10 лет назад.– Если это все-таки будет картина, что вы потом с ней сделаете, может быть, продадите на аукционе?– Скорее всего, не продам. Хотелось бы оставить ее у себя дома.– Что еще возьмете с собой кроме камеры для съемки и съедобных подарков для экипажа?– Я, конечно, хочу с собой взять все, чтобы выполнить эти 100 занятий из списка. А для этого мне понадобятся некоторые вещи. Если вы будете потом смотреть, что я буду показывать, то увидите, что мы привезли.– В корабль "Союз" поместится все, что вам нужно?– Мы так сделали, что, скорее всего, все удастся в него загрузить и отвезти на станцию. Пришлось вести достаточно серьезные переговоры с "Роскосмосом" и с Ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", обсуждать, что можно будет отвезти, а что нельзя.– Не жалеете, что не сможете встретиться на орбите с астронавтом Акихико Хосиде, который недавно вернулся на Землю?– В какой-то степени, конечно, жалко. Но в Хьюстоне я встречался с экипажем корабля Crew Dragon-3, который сейчас на станции, и я смогу встретиться с ними еще раз уже на орбите.– В их программе полета вы тоже будете участвовать?– Астронавты будут вести телевизионную трансляцию с японского модуля Kibo, и в этом я буду им помогать. Также я буду вместе с ними участвовать в съемке поверхности Земли с орбиты.– Вы знакомы с кем-то из японских астронавтов лично? Они вас чему-то научили перед полетом?– Я встречался с Соити Ногути, который недавно летал на МКС, астронавткой Наоко Ямадзаки и Коити Ваката, который был на станции уже давно. От всех я получил и советы, и напутственные слова. Все говорили, что когда попадаешь в невесомость, начинает укачивать, и избежать этого ощущения нельзя, оно обязательно будет. Каждый из астронавтов рассказал, что делать, и как с этим справиться.– Действительно ли вы не смогли по Гагаринской традиции посадить деревья на Байконуре?– Да, мы не смогли посадить деревья из-за того, что сейчас холодно, и земля замерзла, но мы предполагаем либо еще раз сюда приехать, либо кого-то попросить посадить его за нас. Но я очень хочу, чтобы дерево все-таки было.

