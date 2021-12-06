https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762391342.html
В Хорватии выявили два первых случая омикрон-штамма
В Хорватии выявили два первых случая омикрон-штамма - РИА Новости, 06.12.2021
В Хорватии выявили два первых случая омикрон-штамма
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух граждан Хорватии, оба не выезжали из страны, сообщили представители Института общественного здоровья страны на... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T14:48
2021-12-06T14:48
2021-12-06T15:18
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух граждан Хорватии, оба не выезжали из страны, сообщили представители Института общественного здоровья страны на брифинге.Директор института Крунослав Чапак подтвердил журналистам, что у двух пациентов в Хорватии обнаружен штамм "омикрон". О деталях рассказал эпидемиолог Бернард Каич."Мы не можем точно установить источник заражения у двух этих инфицированных, так как они не выезжали за пределы Хорватии. Но велика вероятность, что они заразились на рабочей встрече, где вместе были за два дня до появления симптомов", - заявил Каич.Он отметил, что к настоящему моменту выявлено 13 контактировавших с ними, среди участников собрания были иностранцы. "Все члены семьи заболевших помещены в карантин", - уточнил эпидемиолог.
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хорватия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, в мире
14:48 06.12.2021 (обновлено: 15:18 06.12.2021)
В Хорватии выявили два первых случая омикрон-штамма
В Хорватии выявили два первых случая омикрон-штамма коронавируса
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости.
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у двух граждан Хорватии
, оба не выезжали из страны, сообщили представители Института общественного здоровья страны на брифинге.
Директор института Крунослав Чапак подтвердил журналистам, что у двух пациентов в Хорватии обнаружен штамм "омикрон". О деталях рассказал эпидемиолог Бернард Каич.
"Мы не можем точно установить источник заражения у двух этих инфицированных, так как они не выезжали за пределы Хорватии. Но велика вероятность, что они заразились на рабочей встрече, где вместе были за два дня до появления симптомов", - заявил Каич.
Он отметил, что к настоящему моменту выявлено 13 контактировавших с ними, среди участников собрания были иностранцы. "Все члены семьи заболевших помещены в карантин", - уточнил эпидемиолог.