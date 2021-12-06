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У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19

У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021

У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19

Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T13:29

2021-12-06T13:29

2021-12-06T20:46

распространение коронавируса

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы, подчеркнули в пресс-службе.В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров, уточнили в ведомстве.Исследования по определению штаммов пока продолжаются, пояснили в пресс-службе.

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Кадры бокса помещенной на карантин россиянки, приехавшей из ЮАР Одна из помещенных на карантин по возвращении из ЮАР россиянок показывает кадры из своего бокса 2021-12-06T13:29 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса