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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762369646.html
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19
Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:29
2021-12-06T20:46
распространение коронавируса
общество
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы, подчеркнули в пресс-службе.В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров, уточнили в ведомстве.Исследования по определению штаммов пока продолжаются, пояснили в пресс-службе.
юар
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Кадры бокса помещенной на карантин россиянки, приехавшей из ЮАР
Одна из помещенных на карантин по возвращении из ЮАР россиянок показывает кадры из своего бокса
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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:29 06.12.2021 (обновлено: 20:46 06.12.2021)
 
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19

У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19, штаммы устанавливают

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПункт тестирования на коронавирус
Пункт тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы, подчеркнули в пресс-службе.
В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров, уточнили в ведомстве.
Исследования по определению штаммов пока продолжаются, пояснили в пресс-службе.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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