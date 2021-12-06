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У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19 - РИА Новости, 06.12.2021
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19
Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T13:29
2021-12-06T13:29
2021-12-06T20:46
распространение коронавируса
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Коронавирус выявлен уже у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР, штаммы пока определяют, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Все граждане, возвращающиеся в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы, подчеркнули в пресс-службе.В обсерваторах граждане проходят ежедневное ПЦР-тестирование, находятся под медицинским наблюдением. При появлении симптомов или положительного ПЦР-теста граждане изолируются в боксы инфекционных стационаров, уточнили в ведомстве.Исследования по определению штаммов пока продолжаются, пояснили в пресс-службе.
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Кадры бокса помещенной на карантин россиянки, приехавшей из ЮАР
Одна из помещенных на карантин по возвращении из ЮАР россиянок показывает кадры из своего бокса
2021-12-06T13:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:29 06.12.2021 (обновлено: 20:46 06.12.2021)
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19
У десяти прибывших из ЮАР россиян выявили COVID-19, штаммы устанавливают