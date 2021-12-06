https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762353583.html

В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021

В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Непале, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на Минздрав страны. РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T12:27

2021-12-06T12:27

2021-12-06T12:27

распространение коронавируса

в мире

юар

непал

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Непале, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на Минздрав страны."Согласно министерству здравоохранения и населения, два человека – гражданин Непала и иностранец – заразились новым штаммом коронавируса", - сообщает издание.Согласно изданию, речь идет о 71-летнем гражданине Непала и 66-летнем иностранце. Последний прибыл в Непал на самолете и предъявил отрицательный тест на COVID-19. Как отмечается, он был полностью вакцинирован. Гражданство иностранца не уточняется.Как отмечает издание, гражданин Непала вступил в контакт с иностранцем, после чего у обоих стали проявляться симптомы болезни. Национальная лаборатория здравоохранения взяла ПЦР-тесты у 66 людей, контактировавших с двумя зараженными, все тесты оказались отрицательными.Минздрав Непала заявил, что оба зараженных находятся на карантине и проходят лечение, их здоровью ничто не угрожает.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.

https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html

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в мире, юар, непал, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса