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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211206/koronavirus-1762353583.html
В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса - РИА Новости, 06.12.2021
В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Непале, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на Минздрав страны. РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T12:27
2021-12-06T12:27
распространение коронавируса
в мире
юар
непал
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Непале, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на Минздрав страны."Согласно министерству здравоохранения и населения, два человека – гражданин Непала и иностранец – заразились новым штаммом коронавируса", - сообщает издание.Согласно изданию, речь идет о 71-летнем гражданине Непала и 66-летнем иностранце. Последний прибыл в Непал на самолете и предъявил отрицательный тест на COVID-19. Как отмечается, он был полностью вакцинирован. Гражданство иностранца не уточняется.Как отмечает издание, гражданин Непала вступил в контакт с иностранцем, после чего у обоих стали проявляться симптомы болезни. Национальная лаборатория здравоохранения взяла ПЦР-тесты у 66 людей, контактировавших с двумя зараженными, все тесты оказались отрицательными.Минздрав Непала заявил, что оба зараженных находятся на карантине и проходят лечение, их здоровью ничто не угрожает.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
https://ria.ru/20211206/kerkkhove-1762312380.html
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в мире, юар, непал, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:27 06.12.2021
 
В Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Himalayan Times: в Непале выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Flickr / Asian Development Bank
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Непале, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на Минздрав страны.
"Согласно министерству здравоохранения и населения, два человека – гражданин Непала и иностранец – заразились новым штаммом коронавируса", - сообщает издание.
Пункт тестирования на COVID-19 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 07:22Распространение коронавируса
В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме
Согласно изданию, речь идет о 71-летнем гражданине Непала и 66-летнем иностранце. Последний прибыл в Непал на самолете и предъявил отрицательный тест на COVID-19. Как отмечается, он был полностью вакцинирован. Гражданство иностранца не уточняется.
Как отмечает издание, гражданин Непала вступил в контакт с иностранцем, после чего у обоих стали проявляться симптомы болезни. Национальная лаборатория здравоохранения взяла ПЦР-тесты у 66 людей, контактировавших с двумя зараженными, все тесты оказались отрицательными.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
Минздрав Непала заявил, что оба зараженных находятся на карантине и проходят лечение, их здоровью ничто не угрожает.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что "омикрон" опаснее "дельты", существующие вакцины продолжают оставаться эффективными, говорится в распространенном в воскресенье заявлении ВОЗ.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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