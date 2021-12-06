https://ria.ru/20211206/kontrmera-1762460184.html
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России - РИА Новости, 06.12.2021
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России
США не планируют применение военной силы в качестве контрмер против России в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, сказал... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:29
2021-12-06T20:29
2021-12-06T20:55
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США не планируют применение военной силы в качестве контрмер против России в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, сказал представитель американской администрация."Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы", - сказал он.Чиновник провел брифинг для журналистов в канун разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
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в мире, сша, вашингтон (город), россия, украина, владимир путин, джо байден, ситуация на украине
20:29 06.12.2021 (обновлено: 20:55 06.12.2021)
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России
Белый дом заявил, что не планирует применение военной силы как реакцию на действия России