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В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России - РИА Новости, 06.12.2021
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России
США не планируют применение военной силы в качестве контрмер против России в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, сказал... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T20:29
2021-12-06T20:55
в мире
сша
вашингтон (город)
россия
украина
владимир путин
джо байден
ситуация на украине
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США не планируют применение военной силы в качестве контрмер против России в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, сказал представитель американской администрация."Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы", - сказал он.Чиновник провел брифинг для журналистов в канун разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
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в мире, сша, вашингтон (город), россия, украина, владимир путин, джо байден, ситуация на украине
20:29 06.12.2021 (обновлено: 20:55 06.12.2021)
 
В Белом доме заявили, что не планируют военных контрмер против России

Белый дом заявил, что не планирует применение военной силы как реакцию на действия России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США не планируют применение военной силы в качестве контрмер против России в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину, сказал представитель американской администрация.
"Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы", - сказал он.
Чиновник провел брифинг для журналистов в канун разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
18:53
Песков отметил отсутствие критики Киева по Донбассу
 
В миреСШАВашингтон (город)РоссияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденСитуация на Украине
 
 
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