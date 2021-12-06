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Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу
Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу - РИА Новости, 06.12.2021
Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу
Верующие в Татарстане с радостью восприняли решение властей Саудовской Аравии допускать привитых вакциной "Спутник V" россиян к участию в хадже, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021
2021-12-06T16:15
2021-12-06T16:15
республика татарстан
рустам минниханов
воз
российский фонд прямых инвестиций
хадж
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Верующие в Татарстане с радостью восприняли решение властей Саудовской Аравии допускать привитых вакциной "Спутник V" россиян к участию в хадже, сообщил генеральный директор официального хадж-оператора "ДУМ РТ Хадж" Ранис Вахитов.В воскресенье РФПИ сообщил, что Саудовская Аравия по решению регулирующих органов королевства с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" лицам с рядом условий. В частности, при въезде необходимо будет пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Въезд в Саудовскую Аравию для привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умру) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.По его информации, ранее из Татарстана ежегодно отправлялись в хадж в Саудовскую Аравию порядка 1,8 тысячи верующих.Вахитов поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что он поднял вопрос возможности совершения хаджа вакцинированными российскими туристами в ходе недавней встречи с властями Саудовской Аравии в Джидде.Минниханов в рамках визита в Джидду в ноябре этого года во время встречи с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом обратился с просьбой к властям этой страны рассмотреть возможность участия российских паломников, вакцинированных против COVID-19 "Спутником V", в хадже в 2022 году.Минниханов отмечал тогда, что понимает, какая высокая ответственность стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей. Но производимая в РФ вакцина "Спутник V", по его словам, хорошая, находится в процессе регистрации ВОЗ, и вакцинированные "Спутником V" паломники могли бы совершить хадж.
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рустам минниханов, воз, российский фонд прямых инвестиций, хадж, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:15 06.12.2021
 

Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Верующие в Татарстане с радостью восприняли решение властей Саудовской Аравии допускать привитых вакциной "Спутник V" россиян к участию в хадже, сообщил генеральный директор официального хадж-оператора "ДУМ РТ Хадж" Ранис Вахитов.
В воскресенье РФПИ сообщил, что Саудовская Аравия по решению регулирующих органов королевства с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" лицам с рядом условий. В частности, при въезде необходимо будет пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Въезд в Саудовскую Аравию для привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умру) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.
"Мы с большой радостью восприняли сообщения в СМИ о решении саудовских властей допускать для совершения хаджа российских мусульман, привитых "Спутником V". Сейчас нам предстоит получить подтверждение этой информации и запустить все процедуры, в том числе по получению квоты для Татарстана", - сказал Вахитов журналистам.
По его информации, ранее из Татарстана ежегодно отправлялись в хадж в Саудовскую Аравию порядка 1,8 тысячи верующих.
Вахитов поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что он поднял вопрос возможности совершения хаджа вакцинированными российскими туристами в ходе недавней встречи с властями Саудовской Аравии в Джидде.
Минниханов в рамках визита в Джидду в ноябре этого года во время встречи с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом обратился с просьбой к властям этой страны рассмотреть возможность участия российских паломников, вакцинированных против COVID-19 "Спутником V", в хадже в 2022 году.
Минниханов отмечал тогда, что понимает, какая высокая ответственность стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей. Но производимая в РФ вакцина "Спутник V", по его словам, хорошая, находится в процессе регистрации ВОЗ, и вакцинированные "Спутником V" паломники могли бы совершить хадж.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 17:49Республика Татарстан
Около 70% жителей Татарстана привились от COVID-19
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановВОЗРоссийский фонд прямых инвестицийхаджКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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