https://ria.ru/20211206/khadzh-1762411312.html

Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу

Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу - РИА Новости, 06.12.2021

Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу

Верующие в Татарстане с радостью восприняли решение властей Саудовской Аравии допускать привитых вакциной "Спутник V" россиян к участию в хадже, сообщил... РИА Новости, 06.12.2021

2021-12-06T16:15

2021-12-06T16:15

2021-12-06T16:15

республика татарстан

рустам минниханов

воз

российский фонд прямых инвестиций

хадж

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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КАЗАНЬ, 6 дек – РИА Новости. Верующие в Татарстане с радостью восприняли решение властей Саудовской Аравии допускать привитых вакциной "Спутник V" россиян к участию в хадже, сообщил генеральный директор официального хадж-оператора "ДУМ РТ Хадж" Ранис Вахитов.В воскресенье РФПИ сообщил, что Саудовская Аравия по решению регулирующих органов королевства с начала 2022 года разрешит въезд вакцинированным "Спутником V" лицам с рядом условий. В частности, при въезде необходимо будет пройти 48-часовой карантин и сдать ПЦР-тест. Въезд в Саудовскую Аравию для привитых "Спутником V" даст возможность верующим совершать паломничество (хадж и умру) к святыням ислама в городах Мекка и Медина.По его информации, ранее из Татарстана ежегодно отправлялись в хадж в Саудовскую Аравию порядка 1,8 тысячи верующих.Вахитов поблагодарил президента Татарстана Рустама Минниханова за то, что он поднял вопрос возможности совершения хаджа вакцинированными российскими туристами в ходе недавней встречи с властями Саудовской Аравии в Джидде.Минниханов в рамках визита в Джидду в ноябре этого года во время встречи с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом обратился с просьбой к властям этой страны рассмотреть возможность участия российских паломников, вакцинированных против COVID-19 "Спутником V", в хадже в 2022 году.Минниханов отмечал тогда, что понимает, какая высокая ответственность стоит перед руководителями Саудовской Аравии с точки зрения обеспечения безопасности людей. Но производимая в РФ вакцина "Спутник V", по его словам, хорошая, находится в процессе регистрации ВОЗ, и вакцинированные "Спутником V" паломники могли бы совершить хадж.

https://ria.ru/20211203/vaktsinatsiya-1762077080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, воз, российский фонд прямых инвестиций, хадж, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"